Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+ Aileleri ile aylık aile buluşmaları düzenliyor

Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+ çocukları olan ailelerle farkındalık artırmak ve deneyim paylaşımı yapmak amacıyla toplantılar düzenliyor.



Kuir Kıbrıs Derneği, Akademisyen Sosyal Psikolog Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, Uzman Psikolog Ziliha Uluboy ve Aktivist İbrahim Ray’ın katkılarıyla 2022 Kasım ayından beri lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artı (LGBTİ+) çocuğu olan anne, baba, bakım veren ve LGBTİ+ yakınları ile bir araya gelerek Aile Buluşmaları düzenlemektedir.

Yapılan aile buluşmaları toplantıları, aile üyelerinden birinin LGBTİ+olduğunu öğrenen ve bu konuda konuşmaya açık olan kişilerin (anneler, babalar, bakım verenler, kardeşler, hala-teyze, amca-dayı vb.) bir araya geldiği bu buluşmalar katılımcılara cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konuları hakkında konuşabilme ve deneyimlerini paylaşabilme alanı açmaktadır.

Bu buluşmaların bir diğer önemli noktası ise aileler arasında açılma süreçlerine dayalı deneyim paylaşımı yapılarak benzer süreç yaşayan kişilerin birbirlerinden öğrenmelerine olanak sağlamaktadır. Öte yandan, buluşmalara katılan kişiler çocuğunun cinsel yönelimini yeni öğrenen ailelerin çocuklarına nasıl yaklaşacakları ve çocuklarının daha sağlıklı şekilde kendilerini ifade edebilmeleri için neler yapabilecekleri ve uzmanlardan bilgiler edinme, sorular sorabilmelerine alan açmaktadır.

Toplantılar, LGBTİ+’ların aileleri bir araya getirerek deneyim paylaşımı yapmayı ve ailelerin birbirlerinin deneyimleri hakkında dayanışma göstermelerini hedeflemektedir.

Bu amaçla yeni yılın ilk toplantısı ı 24 Ocak saat: 18.00’da gerçekleşecektir.

Çocuğunun, kardeşinin veya herhangi bir akrabasının LGBTİ+ olduğunu öğrenen ve bu konu hakkında konuşmak isteyen herkesin katılımına açıktır. Toplantılara katılmak ve daha fazla detay almak için www.queercyprus.org adresinden etkinliğe kaydolabilir veya +90 0542 858 58 47 numaralı Kuir Kıbrıs Derneği dayanışma hattı üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz.