  • BIST 5.207,67
  • Altın 1153.725
  • Dolar 18.7838
  • Euro 20.3456
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden greve gidiyor

Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+ Aileleri ile aylık aile buluşmaları düzenliyor

»
Kuir Kıbrıs Derneği, Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve Artı’ların (LGBTİ+) Aileleri ile aylık aile buluşmaları düzenliyor
Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+ Aileleri ile aylık aile buluşmaları düzenliyor

Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+ çocukları olan ailelerle farkındalık artırmak ve deneyim paylaşımı yapmak amacıyla toplantılar düzenliyor.


Kuir Kıbrıs Derneği, Akademisyen Sosyal Psikolog Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, Uzman Psikolog Ziliha Uluboy ve Aktivist İbrahim Ray’ın katkılarıyla 2022 Kasım ayından beri lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artı (LGBTİ+) çocuğu olan anne, baba, bakım veren ve LGBTİ+ yakınları ile bir araya gelerek Aile Buluşmaları düzenlemektedir.

Yapılan aile buluşmaları toplantıları, aile üyelerinden birinin LGBTİ+olduğunu öğrenen ve bu konuda konuşmaya açık olan kişilerin (anneler, babalar, bakım verenler, kardeşler, hala-teyze, amca-dayı vb.) bir araya geldiği bu buluşmalar katılımcılara cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konuları hakkında konuşabilme ve deneyimlerini paylaşabilme alanı açmaktadır.

Bu buluşmaların bir diğer önemli noktası ise aileler arasında açılma süreçlerine dayalı deneyim paylaşımı yapılarak benzer süreç yaşayan kişilerin birbirlerinden öğrenmelerine olanak sağlamaktadır. Öte yandan, buluşmalara katılan kişiler çocuğunun cinsel yönelimini yeni öğrenen ailelerin çocuklarına nasıl yaklaşacakları ve çocuklarının daha sağlıklı şekilde kendilerini ifade edebilmeleri için neler yapabilecekleri ve uzmanlardan bilgiler edinme, sorular sorabilmelerine alan açmaktadır.

Toplantılar, LGBTİ+’ların aileleri bir araya getirerek deneyim paylaşımı yapmayı ve ailelerin birbirlerinin deneyimleri hakkında dayanışma göstermelerini hedeflemektedir.

Bu amaçla yeni yılın ilk toplantısı ı 24 Ocak saat: 18.00’da gerçekleşecektir.

Çocuğunun, kardeşinin veya herhangi bir akrabasının LGBTİ+ olduğunu öğrenen ve bu konu hakkında konuşmak isteyen herkesin katılımına açıktır. Toplantılara katılmak ve daha fazla detay almak için www.queercyprus.org adresinden etkinliğe kaydolabilir veya +90 0542 858 58 47 numaralı Kuir Kıbrıs Derneği dayanışma hattı üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Bağımsızlık Yolu Meclis Üye Adayları imzaladı17 Aralık 2022 Cumartesi 12:53
  • LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü LTB Adayı Mehmet Harmancı imzaladı09 Aralık 2022 Cuma 11:29
  • LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Lefkoşa Belediyesi CTP Adayı Sıla Usar İncirli imzaladı30 Kasım 2022 Çarşamba 10:19
  • Bu yılki Queer Wave - Kıbrıs LGBTQIA+ Film Festivali Programı Yayınlandı.28 Kasım 2022 Pazartesi 10:09
  • Kuir Kıbrıs: Trans Kadın maphusların tecritte tutulmasını kınıyoruz!25 Kasım 2022 Cuma 18:23
  • Uluçay, Mülteci Hakları Derneği ve Kuir Kıbrıs Derneği ile protokol imzaladı25 Kasım 2022 Cuma 10:15
  • Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Belediye Başkan Adaylarının İmzasına Açtı24 Kasım 2022 Perşembe 10:13
  • QUEER WAVE 2022 - LGBTQIA+ Film Festivali, Oscar Ödül Adayı FLEE ile Lansman Etkinliğini Gerçekleştiriyor21 Kasım 2022 Pazartesi 10:32
  • QUEER WAVE 2022: Kıbrıs LGBTQIA+ Film Festivali 3.sü için Lefkoşa ve Limasol'a geri dönüyor19 Kasım 2022 Cumartesi 10:38
  • Kuir Kıbrıs Derneği, “Kampüste LGBTİ+ Farkındalığı ve Etiketleme” Tematik Tartışma Etkinliğini Gerçekleştirdi.10 Kasım 2022 Perşembe 11:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti