Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Belediye Başkan Adaylarının İmzasına Açtı

25 Aralık 2022 tarihinde 18 belediyede gerçekleşecek olan yerel seçimler ile ilgili belediye başkan adaylarına sunulmak ve LGBTİ+ haklarının hayata geçirilmesinde sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü adayların imzasına açtı.

Kuir Kıbrıs Derneği, 2018 yılında başlattığı LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokol metnini adayların imzasına açarak, kazanan adaylar ile metinde geçen maddeler üzerinden işbirliklerini hayata geçirdi. Kuir Kıbrıs Derneği, 25 Aralık 2022 tarihinde 18 belediyede gerçekleşecek olan yerel seçimler yaklaşırken, 4 yıl boyunca yaptılan araştırmalar, sahadaki deneyimler ve tüm Dünyada giderek derinleşen homofobik, bifobik ve transfobik söylem ve tutumları göz önünde bulundurarak yerel yönetimlerin eşitlikçi ve özgürlükçü, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ve LGBTİ+’ların (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artılar)hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi konularında sorumluluklarını hatırlatmak üzere belediye başkan adaylarına yönelik “LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokol Metni” güncelleyerek adayların imzasına açtıklarını duyurdu.

“LGBTİ+’lar hizmetlere erişemiyor.”

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen ‘LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırılması’ kapsamında ortaya çıkan verilerde LGBTİ’+’ların %41’i aile baskısından dolayı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerini yaşamadıkları, %20 oranında LGBTİ+ ise şiddet görmekten korktuklarını ve yine araştırmadan çıkan sonuca göre LGBTİ+’ların %20’si açıldıktan sonra aileleri tarafından evden atıldıkları ortaya çıktı. Araştırmaya katılanların en az %56,6’sının cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği, ifadesi ve cinsiyet karakteristiği nedeniyle yaşamının bir evresinde şiddete maruz kaldığı sonucuna ulaşıldı. Şiddet türlerinin sadece saldırıya uğramak, fiziksel zarar görmek, değersiz hissettirmek ile sınırlı kalmadığı, öldürülmeye kadar uzanan şiddet vakalarının, cinayetlerin yaşanıldığı ve intihara kadar sürüklenen ciddi etkilerin olduğunun da altı çizildi.Evden atılanların %70’lik bir oranı ise translar olduğu araştırmada dikkat çekti. Araştırmaya göre belediyelerin LGBTİ+’lara yönelik yardımının yetersiz olduğu. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu, %76.9’u yerel yönetimlerin desteklerini ve LGBTİ+’lara yönelik sosyal politikalarını yetersiz bulduğu ortaya çıktı.

Araştırma hakkında daha detaylı bilgi için: https://www.queercyprus.org/tr/kuzey-kibrista-lgbtilarin-mevcut-sosyal-hizmetlere-erisiminin-haritalandirma-raporu/

“Sistematik çalışma yürütülmeli”

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamada, LGBTİ+’lara karşı aileleri ve toplum tarafından sistemik bir şekilde yürütülen dışlanma, baskı ve şiddet ile karşılaştıkları; bu sorunlarla baş etmek için kamu ve yerel yönetimler tarafından sunulan sosyal hizmetlere erişimde, hizmetlerin kalitesinde ve uzun süreli etkililiğinde eksiklikler olduğu veriler ile birlikte ortaya çıkmıştır. Sorunların giderilmesi için yerel yönetimler ile işbirliklerinin önemli olduğu ve çözüm odaklı sistematik çalışmaların elzem olduğu belirtildi.

İnsan haklarından taraf olan ve cinsel yönelim, cinsiyet kimliği çeşitliliğine saygı duyan tüm belediye başkan adayları protokolü imzalamaya ve bunu kamuoyu ile paylaşmaya davet edildi. Dernekten yapılan açıklamaya göre LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü 18 bölgede bulunan adaylar tarafından 16 Aralık 2022 Cuma gününe kadar imzalayabileceklerdir. Adayların, ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’ hakkında daha detaylı bilgi almaları için Kuir Kıbrıs Derneği’ne ait web sitesini ziyaret ederek veya 0542 858 58 47 no’lu Dayanışma Hattı üzerinden derneğe ulaşarak protokol hakkında detaylı bilgi alınabileceği duyuruldu.