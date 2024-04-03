Kuir Kıbrıs Derneği, “LGBTİ+ Mitler ve Gerçekler, Farkında Mıyız?” Tematik Tartışma Etkinliğini Gerçekleştirdi. 

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında, “LGBTİ+ Mitler ve Gerçekler, Farkında Mıyız?” başlıklı LGBTİ+’lar hakkında en yaygın mitlere ve bu mitlerin gerçekliğine dikkat çekmeyi amaçlayan yedinci tematik tartışma etkinliği Lefke Belediyesi işbirliği ve ev sahipliğinde 28 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti.

"LGBTİ+ Mitler ve Gerçekler, Farkında Mıyız?" tematik tartışma etkinliği psikoloji ve sosyal hizmet alanlarından uzmanların geniş katılımıyla gerçekleşti. Lefke Belediyesi ve Kuir Kıbrıs Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte LGBTİ+’lar hakkında en yaygın yanlış inanışlar (mitler) ele alındı. Tematik tartışma etkinliğine üniversite öğrencileri ve bölgede yaşayan kişiler katılım gösterdi. Etkinlik, katılımcılara toplumsal cinsiyet hakkındaki genel fikirlerini, LGBTİ+’ların yaşadıkları zorluklarla ilgili gözlemledikleri deneyimlerini paylaşma ve görüşlerini dile getirme fırsatı sunduğundan interaktif bir alan sağladı. Tanışma aktivitesinden sonra, Kuir Kıbrıs Aktivisti, LGBTİ+ kavramlarını, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin ne anlama geldiğini açıklayarak konuya giriş yaptı. Ardından, katılımcılar yanlış inanışların neler olduğunu ve akıllarına gelen mitleri tartışmaya başladı. Bu yanlış inanışların ne kadar yaygın olduğunun altı çizilerek bunların doğrulukları detaylı şekilde tartışıldı. Katılımcılar, toplumumuzda farkındalık eksikliğinin ve bilgilenmekten çekinmenin, LGBTİ+’larla ilgili mitlere inanmanın en büyük sebeplerinden biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, LGBTİ+’larla ilgili mitlere inanmanın toplumumuz üzerinde huzursuzluk ve ciddi olumsuz sonuçları olduğunu örneğin; toplumumuzda nefret söylemi ve nefret suçlarına varacak derecede yıkıcı etkilerinin olduğunu tartıştı. Etkinliğin sonunda, katılımcılar toplumsal farkındalığın yükseltilmesi gerekliliğini ve daha kapsayıcı bir toplumun kurulması için çözüm önerilerini dile getirdiler. Bu çerçevede, sivil toplum örgütlerinin ve yerel yönetimlerin bu çalışmalara daha fazla odaklanması gerektiğini ifade ettiler.

Kuir Kıbrıs Derneği aktivistleri ve Lefke Belediyesi sosyal aktivite birimi sorumlusu, LGBTİ+’larla dayanışma ağlarını genişletebilmek adına ortak çalışmaların devam edeceğini ve farkındalığın artırılması için bu gibi değerli etkinliklerin düzenleneceğini vurguladı. Ayrıca, etkinlik sonunda, cinsel yönelimine, cinsiyet kimliğine ve cinsiyet ifadesine dayalı ayrımcılık ve ötekileştirmeye maruz kalan kişilerin psikolojik, hukuki ve sosyal hizmet desteği için Kuir Kıbrıs Derneği'ne 0542 858 58 47 numaralı Dayanışma Hattı veya info@queercyprus.org e-posta adresi üzerinden ulaşabileceklerini belirtti.

//son

Kuir Kıbrıs Derneği Hakkında: Kuir Kıbrıs Derneği; cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılıklarıyla mücadele edilmesi yönünde çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütüdür. Kuir Kıbrıs, LGBTİ+’ların insan haklarına erişimini sağlamak için hukuk, eğitim, psikoloji, sağlık gibi çeşitli alanlarda yerel ve uluslararası örgütlerle işbirliğiyle aktif olarak çalışan bir dernektir.