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Kuir Kıbrıs Derneği’nden ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’ Hakkında Açıklama

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Kuir Kıbrıs Derneği’nden ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’ Hakkında Açıklama
Kuir Kıbrıs Derneği’nden ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’ Hakkında Açıklama

Kuir Kıbrıs Derneği’nin 25 Aralık 2022 tarihinde 18 belediyede gerçekleşen yerel seçimler ile ilgili belediye başkan adaylarına ve meclis üye adaylarına sunduğu ve LGBTİ+ haklarının hayata geçirilmesinde sorumluluklarını hatırlattığı ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’ 3 bölgedeki 7 belediye başkan adayı ve 3 bölgedeki meclis üye adayları tarafından imzalandı.

Kuir Kıbrıs Derneği, 2018 yılında başlattığı LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokol metnini adayların imzasına açarak, kazanan adaylar ile metinde geçen maddeler üzerinden işbirliklerini hayata geçirdi. 25 Aralık 2022 tarihinde 18 belediyede gerçekleşen yerel seçimler için 4 yıl boyunca yaptığımız araştırmalar, sahadaki deneyimlerimiz ve tüm Dünyada giderek derinleşen homofobik, bifobik ve transfobik söylem ve tutumları göz önünde bulundurarak yerel yönetimlerin eşitlikçi ve özgürlükçü, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ve LGBTİ+’ların (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artılar) hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi konularında sorumluluklarını hatırlatmak üzere belediye başkan adayları ve meclis üye adaylarına yönelik LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokol Metnini güncelleyerek, adaylarının imzasına açtı ve protokol 3 bölgede 7 belediye başkan adayı ve meclis üye adayları tarafından imzalandı.

Protokol Mağusa bölge adaylarından Süleyman Uluçay (CTP), Umut Kadı (TDP); Lefkoşa bölge adaylarından Mehmet Harmancı (TDP), Sıla Usar İncirli (CTP); Girne bölge adaylarından Zeki Çeler (TDP), Nidai Güngördü (Bağımsız); Yeniboğaziçi bölge adaylarından Şifa Çolakoğlu (CTP) ve Bağımsızlık Yolu Girne, Güzelyurt ve Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üye adayları tarafından imzalandı. İnsan haklarından taraf olan ve cinsel yönelim, cinsiyet kimliği çeşitliliğine saygı duyan tüm imzacı belediye başkan adayları ve meclis üye adaylarını teşekkür eder ve seçilen Mağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay (CTP) ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancıyı (TDP) tebrik ederiz. Kuir Kıbrıs Derneği olarak, seçilen başkanlar ile görev süreleri boyunca LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü kapsamında taahhüt ettikleri konular ile ilgili işbirliği içinde olmayı diler ve birlikte LGBTİ+ dostu bir şehir yaratılmasının heyecanı içinde olduğumuzu belirtmek isteriz. LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolünü imzalamayan ve seçilen tüm adayları ise ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü imzalamaya davet ediyoruz.

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Protokol metninde şu ifadeler yer alıyor:

• Aday olduğum belediyede eşitlikçi ve özgürlükçü, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ve LGBTİ+’ların hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi için somut adımlar atmayı,

• LGBTİ+’ların yerelde kamu hizmetlerine erişebilmeleri, sağlık hakkı, barınma hakkı, çalışma hakkı ve ulaşım hakkından eşit olarak yararlanabilmeleri için gereken politikaları hayata geçirmeyi,

• Bütçelerimizi hazırlarken bu politikaları göz önünde bulundurmayı,

• Belediye içinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini de kapsayan ayrımcılık, taciz ve şiddet karşıtı bir tüzük oluşturmayı,

• Gençlere yönelik faaliyet veren merkezlerin LGBTİ+ kapsayıcı olmasını; bu mekanların olmaması halinde LGBTİ+ kapsayıcı gençlik merkezlerinin kurulmasını,

• Belediye kapsamında sağlanan hizmetlerin kapsayıcı biçimde sağlanabilmesi amacıyla LGBTİ+ dernek ve oluşumlarıyla işbirliği yapılmasını,

• Belediyenin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında çalışan sivil toplum kuruluşları ile sürekli diyalog içinde olması için ayrımcılık karşıtı komitelerin/birimlerin/meclislerin/şubelerin oluşturulması ve benzeri yerel yapıları ile birlikte ortak proje ve etkinlik gerçekleştirmeyi,

• Kent kamusal alanlarının gerekli güvenlik önlemleri sağlanarak herkesin sosyalleşebileceği aktif alanlara dönüştürülmesi;

• Belediye çalışanlarına yönelik LGBTİ+fobik algı ve tutumların değiştirilmesi amacıyla LGBTİ+ hakları ve ayrımcılık konularında hizmet içi eğitimler sağlanmasını garanti eder,

• Belediye birimlerine dair iş ilanlarında, işe alım ve terfi süreçlerinde LGBTİ+ çalışanlara herkes ile eşit fırsat tanınması için politika geliştirmeyi,

• Belediyelerin yaşlılara sağladığı hizmetlerinin LGBTİ+ kapsayıcı olması ve ilgili personelin LGBTİ+ farkındalığını artırmaya yönelim çalışmaların gerçekleşmesi;

• Belediyenin işlettiği kültür-sanat merkezlerinde ve sosyal merkezlerde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularını ele alınması veya bunların desteklenmesini teşvik etmeyi,

• Belediyenin mevcut basın-yayın ve sosyal medya hesaplarında topluma yönelik LGBTİ+ haklarına ve ayrımcılık yasağına dair bilgilendirmeler yapılmasını,

•Belediyenin aktif yönetiminde bulunan kamusal alanlarda LGBTİ+ hak ve özgürlüğüne yönelik farkındalık artırıcı kampanyaların yapılmasını taahhüt etti ve dayanışma sözü verdi.

 

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