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Kuir Kıbrıs, “Öğretmenlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı” adlı eğitim serisi düzenledi

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Kuir Kıbrıs, “Öğretmenlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı” adlı eğitim serisi düzenledi
Kuir Kıbrıs, “Öğretmenlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı” adlı eğitim serisi düzenledi

Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) iş birliği ile "Öğretmenlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı" adlı pilot eğitim serisi düzenledi.

Kuir Kıbrıs’tan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi yürütülen eğitimler; 16, 23 ve 30 Mart tarihlerinde KTOEÖS Lefkoşa binasında yapıldı.

LGBTİ+ haklarına ve toplumsal dahil oluşa dair farkındalığın artırılması için geliştirilen program, Prof. Dr. Ahmet Güneyli, Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, Yrd. Doç. Dr. F. Sülen Şahin ve Uzm. Yasemin Taneri tarafından 4 modül şekilde oluşturuldu.

LGBTİ+ ve okul bağlamında öğretmenlerin daha etkili bir şekilde hareket etmelerini sağlamak için bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflendiği açıklanan eğitimlerin tamamlanmasının ardından, bu alanda gönüllü eğitmen olmak isteyen öğretmenlerle ortak uzlaşı metni imzalandı. 

Açıklamada, "Öğretmenlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı" hakkında bilgi almak için +905428585847 numaralı Kuir Kıbrıs Derneği Dayanışma Hattı’ndan haftanın 7 günü, 10.00 – 22.00 saatleri arasında veya info@queercyprus.org mail adresi üzerinden iletişime geçilebileceği belirtildi.

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