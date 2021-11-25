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Kuir Kıbrıs, Sennaroğlu ile görüştü: Ayrımcılık karşıtı protokol imzalanmalı

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Kuir Kıbrıs Derneği, hak savunuculuğu görüşmeleri kapsamında Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’na ziyaret gerçekleştirdi. Toplantıya Sennaroğlu’nun yanı sıra UBP milletvekili Özdemir Berova ve Meclis yetkilileri de katıldı. 
Kuir Kıbrıs, Sennaroğlu ile görüştü: Ayrımcılık karşıtı protokol imzalanmalı

Görüşmede Kuir Kıbrıs’ın hazırladığı ‘LGBTİ+ Seks İşçilerin Durumunun Haritalandırması Raporu’, ‘Yasal Boşluk Analizi’, ‘LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırılması’, ve 'LGBTİ+'ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri’ Raporlarının içeriği aktarıldı, LGBTİ+’ların yaşadıkları hak ihlalleri ile çözüm önerilerine dair fikirler paylaşıldı, özellikle yasalardaki eksikliklere ve yeni yasa ihtiyacına dikkat çekildi. 

 

Kuir Kıbrıs’tan toplantıya Ömür Ray, Doğukan Gümüşatam, Öncel Polili ve Eylem Ümit Atılgan katıldı. 

 

Ray: “Kapsamlı araştırmalar yaptık”

Görüşmede konuşan Kuir Kıbrıs aktivisti Ömür Ray, kendilerini kabülünden dolayı Meclis başkanına teşekkür etti. 

 

Ray gerek yasal gerekse de eğitim, iş hayatı ve sosyal hayat odaklı uzun süreye dayalı araştırmalar yaptıklarını anlatarak, bu çalışmalardan çıkan sonuçları paylaştı. 

 

Atılgan: “Ayrımcılığa karşı 12. protokolün imzalanmasını istiyoruz”

Toplantıda konuşan akademisyen Eylem Ümit Atılgan, yaptıkları yasa taraması çalımasından bahsederek, yasal boşlukları ve ayrımcılığa neden olabilecek ibareleri tespit ettiklerini ifade etti. Atılgan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) her türlü ayrımcılığı önlemeye yönelik olan 12. Protokolün Kıbrıs’ın kuzeyinde geçmediğini vurgulayarak, bu yönde adım atılmasını talep ettiklerini bildirdi. Atılgan, talep ettikleri en önemli yasal adımın bu olduğunu da vurguladı. 

 

 

Polili: “Her türlü ayrımcılığa karşı bir protokol”

Avukat Öncel Polili ise 12. protokolün ayrımcılığın önlenmesiyle ilgili olduğunu kaydederek, “Anaysa’da ayrımcılığa karşı maddeler var. Fakat bunlar ayrımcılığın nasıl önleneceğini söylemiyor. Yol göstermiyor. 12. protokol devlete öneriler veriyor. Sadece cinsel yönelimle ilgil değil cinsiyet, etnik kimlik, siyasal kimlik gibi alanlarda ayrımcılığa uğrayan herkesi kapsayan bir protokol.”

 

 

Gümüşatam: “%49.9 açlık sınırı altında”

Kuir Kıbrıs aktivisti Doğukan Gümüşatam ise çalışamlarda elde ettikleri bulguları aktardı. Araştırmalarına göre LGBTİ+’ların %49.9’unun açlık sınırı altında yaşadıklarını tespit ettiklerini kaydeden Gümüşatam, bu kesim içerisinde çok ciddi bir yoksulluk ve güvencesizlik olduğunu vurguladı. 

 

“Ayrımcılık karşıtı protokolün geçmesini istememimizin bir nedeni de LGBTİ+’ların toplum içinde en fazla ayrımcılığa ve şiddete maruz kalan kesim olmalarıdır diyen Gümüşatam, bu konuda atılacak olumlu adımları önemsediklerini kaydetti. 

 

 

Sennaroğlu: “Benden tam destek, seçimden sonra buralardaysam size yardım edeceğime söz veririm”

 

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Kuir Kıbrıs’ın araştırmalarındaki rakamların birçok kesim tarafından bilinmediğini kaydederek, bunların çok önemli veriler olduğunu söyledi. 

Yetkili mevkilerde bulunan kişilerin bile bu bilgileri bilmediğini kaydeden Sennaroğlu, bu yönde bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılmasını önemsediklerini ifade etti. 

 

Sennaroğu, bu yöndeki olumsuzlukların yaşadığımız çağa yakışmadığını ifade ederek, “Kişi olarak eğer seçimden sonra buralardaysam size yardımcı olacağıma söz veririm. Mutlaka yasal mevzuatta birçok değişiklik yapılması gerekir. Çağın gereklerinin bizim ülkemizde de uygulanması lazım. Dünyaya ayak uydurmamız lazım. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırızız yasal olarak. İnsan haklarına uygun yasaların yapılması lazım. Benden tam destek” dedi. Sennaroğlu ayrıca yasalar yapılsa bile denetim noktasında eksiklikler ve yetersizlikler olduğunu da ifade etti. 

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