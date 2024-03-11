Kuir Kıbrıs,"Psikolojik Danışman ve Rehberlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı" adlı Pilot Eğitim Serisi Düzenleniyor

Kuir Kıbrıs, KTOEÖS, KTÖS ve KT-PDR işbirliği ile "Psikolojik Danışman ve Rehberlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı" adlı Pilot Eğitim Serisi Düzenleniyor.

(Lefkoşa, 11/03/24) Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında KTÖS, KTOEÖS ve KT-PDR işbirliği ile "Psikolojik Danışman ve Rehberlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı" adlı eğitim serisi düzenleniyor. Eğitimler, 16, 23 ve 30 Mart 2024 tarihlerinde KTOEÖS Lefkoşa binasında gerçekleşecek.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, toplumumuzda da LGBTİ+ fobi, kendini çeşitli ayrımcı tutum ve davranışlarla göstermektedir. LGBTİ+ haklarına ve toplumsal dahil oluşa dair farkındalığın artırılması için bir adım atmak isteyen tüm öğretmenleri "Öğretmenlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı" adlı eğitim serisine davet ediyoruz. Öğretmenlere yönelik gökkuşağı eğitim programı, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında KTOEÖS, KTÖS ve KT-PDR işbirliği ile 16, 23 ve 30 Mart 2024, Cumartesi günleri, 09:00-16:30 saatleri arasında KTOEÖS Lefkoşa binasında düzenlenecektir.

Öğretmenlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı, Prof. Dr. Ahmet Güneyli, Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, Yrd. Doç. Dr. F. Sülen Şahin ve Uzm. Raşit Kutlu tarafından hazırlanan ve 4 modülden oluşan eğitim programının ilk uygulaması olup, LGBTİ+ ve okul bağlamında öğretmenlerin daha etkili bir şekilde hareket etmelerini sağlamak için bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir. "Psikolojik Danışman ve Rehberlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı" kapsamında düzenlenen modüller, katılımcılara geniş bir perspektif sunarak farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Modül 1 ve 2, terminoloji ve dil kullanımı, açılma süreçleri, önyargı, ayrımcılık ve mitler ile tarihsel bağlamda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularını içermektedir. Bu modüller, öğretmenler ile psikolojik danışmanlar ve rehberlere yönelik ortak olarak hazırlanmış olup, her iki gruba ortak sunulacaktır. Modül 3 ve 4 ise psikolojik danışman ve rehberlere özel bir şekilde hazırlanmış olup eğitimler ayrı şekilde verilecektir. Bu modüller, LGBTİ+ öğrenci kimliğinin anlaşılması ve çeşitliliğe saygı, güvenli ve kapsayıcı okul ortamı yaratma, farklı yaşlardaki LGBTİ+ öğrencilere yönelik danışmanlık becerileri, aile ve topluluk ile işbirliği, hukuki ve etik konularını içermektedir. Eğitim programını tamamlayan öğretmenlere eğitmen sertifikası verilecektir. Bu eğitim programı aktif olarak eğitim alanında çalışan öğretmenlere açıktır, ancak katılımcı sayısı sınırlıdır ve bu nedenle erken kayıt yapılması önemlidir.

LGBTİ+ haklarına destek olmak ve daha kapsayıcı bir eğitim inşa etmek için bu önemli eğitim programına katılmak isteyen tüm psikolojik danışman ve rehberleri en geç 14 Mart 2024, Perşembe, 16:00’a kadar https://bit.ly/pdr- gokkusagi-egitim-programi- kayit-formu bağlantısı üzerinden kayıt olmaya davet ediyoruz. Unutmayın, eğitimde eşitliği sağlayarak bir fark yaratabilirsiniz! Sorularınız için +905428585847 numaralı Kuir Kıbrıs Derneği Dayanışma Hattından haftanın 7 günü, 10:00 – 22:00 saatleri arasında veya rainbowproject@queercyprus.org mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.