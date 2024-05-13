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Kuzey Işıkları nasıl oluşur?

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Geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın birçok ülkesinde hatta Türkiye'de Trabzon ve Rize'de de görülen Kuzey Işıkları, birden fazla renkleriyle gökyüzünü aydınlatmıştı. Peki Kuzey Işıkları nedir, nasıl oluşur? İşte ayrıntılar...
Kuzey Işıkları nasıl oluşur?

Kuzey ışıkları, Dünya'nın kuzey veya güney kutup bölgeleri boyunca uzanan parlak ışık şeritleridir.

Bu doğal ışık gösterileri, Güneş'teki patlamalar veya koronal kütle atımları (Güneş Rüzgarının ani olarak artmasına neden olan patlamalar) gibi güneş aktiviteleri tarafından tetiklenen manyetik fırtınalardan kaynaklanır.

Kuzey Işıkları nasıl oluşur? - 2

 

Bu olaylardan kaynaklanan enerji yüklü parçacıklar güneş rüzgarı tarafından Güneş'ten taşınır.

Taşınan parçacıklar Dünya'nın manyetosferinden sızdığında, alt fırtınalara neden olurlar.

Kuzey Işıkları nasıl oluşur? - 3

 

Daha sonra hızlı hareket eden parçacıklar ince, yüksek atmosferimize çarparak Dünya'nın oksijen ve nitrojen parçacıklarıyla çarpışır.

Bu hava parçacıkları çarpışmadan topladıkları enerjiyi attıkça, her bir atom farklı bir renkte parlamaya başlar.

Kuzey Işıkları nasıl oluşur? - 4

 

Kuzey ve Güney ışıkları genellikle yarımkürenin kutuplarına yakın yerlerde gözlemlenir.

Ancak Güneş'te olası bir patlamanın ardından jeomanyetik fırtınalardan dolayı Dünya'nın birçok yerinde gözlemlenebilmektedir.

Kuzeyde bu görüntü aurora borealis olarak bilinirken, güneyde ise aurora australis olarak adlandırılır.

Kuzey Işıkları nasıl oluşur? - 5

TRABZON VE RİZE'DE GÖRÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde Güneş'te yaşanan jeomanyetik fırtınanın ardından ülkemizde Trabzon ve Rize'de de görülen kuzey ışıkları, Avrupa'da birçok ülkede geceyi aydınlattı.

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