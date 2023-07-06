Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu: Plansız büyümenin yarattığı olumsuzluklar görmezden geliniyor

Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu, Güngör çöplüğüyle ilgili planın ne olduğunu sorarak, sıvı ve katı atıklarla ilgili tüm hizmetlerin AB müktesebatına uyumlu bir plan çerçevesinde ele alınmasını talep etti. Yapılan açıklamada, hükümetin, “kontrolsüz ve plansız büyümenin olumsuzlukları ve çevre ile halk sağlığına verdiği etkileri görmezden gelerek çevreye ve halka zarar verildi” savunuldu.

Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu, Güngör Katı Atık Depolama Tesisi’nin işletilmesinde ciddi eksiklikler olduğunu açıkladı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Platformdan yapılan açıklamada, Güngör Katı Atık Depolama Tesisi’ndeki ciddi eksikliklerin gün yüzüne çıkmaya devam ettiği ifade edilerek, hükümete, “kontrolsüz ve plansız büyümenin olumsuzlukları ve çevre ile halk sağlığına verdiği etkileri görmezden gelerek çevreye ve halka zarar verildiği" eleştirisi yapıldı.

Güngör çöplüğünde geçen gün çıkan yangına işaret edilerek, çöplükte son 3 yıldır sürekli yangın çıktığı ve bundan sonra da çıkmaya devam edeceğine vurgu yapılan açıklamada, diğer belediyelerin kullandığı “vahşi çöp alanlarında” da yangınlar yaşandığı kaydedildi.

Çöp sorununun diğer çevresel sorunlar gibi gündemden düşmediğinin vurgulandığı açıklamada, “27 Şubat 2008 tarihinde onaylanan katı atık yönetim planı onaylandı ancak AB politikaları doğrultusunda gereken adımlar atılmadı, tüzükler çıkarılmadı ve hedeflenen plana hükümetlerce uyulmadı" denildi.

“İNSANIMIZA VE DOĞAMIZA ZARAR VERMEKTEN DERHAL VAZGEÇİNİZ”

Açıklamada, çöplük yangınlarında çıkan dumanın Solunum bozuklukları ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilecek tehlikeli kimyasal bileşikler içerdiği uyarısında da bulunularak, halka, "Yangın söndürüldü, geçmiş olsun’ denerek olayın üstünün örtülmesini kabul etmelerinin mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre Dairesi ve yerel yönetimlerin ne yapacaklarının planını öğrenmek istiyoruz. KKTC genelinde sıvı atıkların ve katı atıkların çağdaş yöntemlerle toplanmasından, depolanmasından ve yok edilmesine kadar tüm hizmetlerin AB müktesebatına uyumlu bir plan çerçevesinde ele alınmasını talep ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu olarak bundan sonra yapacaklarınızın takipçisi olmaya devam edeceğiz. İnsanımıza ve doğamıza zarar vermekten derhal vazgeçiniz.”