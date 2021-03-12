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Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği’nden Çağrı

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Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği, vatandaşlara, deniz sahillerinde yoğun katran görülen bölgelerin derneğe bildirilmesi çağrısında bulundu.
Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği’nden Çağrı

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği, vatandaşlara, deniz sahillerinde yoğun katran görülen bölgelerin derneğe bildirilmesi çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, şubat ayı sonlarında Akdeniz’de, İsrail açıklarında sebebi henüz tespit edilemeyen bir yağ sızıntısının meydana geldiği belirtildi. Dernek, ilk hafta içinde özellikle İsrail, ardından da Lübnan kıyılarına yoğun miktarlarda vuran katranın, geçen haftalar içerisinde, kuzey sahil şeridine vurmaya başladığını kaydetti.

Yaz aylarında yüzlerce yuvaya ev sahipliği yapan Alagadi Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki Alagadi plajı ve Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki Ronnas sahilinin de bu felaketten payına düşeni aldığını belirten dernek, şunları kaydetti:

“Şu anda, sahillerimizi kaplayan katran miktarı hızla artmakta Kıbrıs adası kıyıları ve sahilleri, üreme dönemi olan nisan – ekim aylarında hem yeşil deniz kaplumbağaları hem de Caretta Carettaların yoğun olarak görüldüğü alanlar. Akdeniz’deki en önemli deniz kaplumbağası üreme alanlarından birkaçı ülkemiz sınırlarında yer alıyor. Dünya çapında tehlike altında olan bu canlıların birkaç ay sonra katran toplanan bu sahillerde yumurtlamaya başlamasını bekliyoruz.  Biriken katranın havaların da ısınması ile bu türler üzerindeki olası zararını düşünmek çok endişe verici. Bu durum sadece yaban hayat için değil, aynı zamanda havaların ısınmasıyla deniz kenarında zaman geçirmek isteyecek olan halkımız ve çocuklarımız için de tehlike arz etmekte.

Katran yanlışlıkla tüketildiği ya da solunduğu durumlarda canlıları zehirleyerek ya da solunum zorluğuna yol açarak onlara zarar verebilir. Ayrıca, cilt yüzeyine ya da tüylere bulaşarak hareket kabiliyetini sınırlar ve vücut ısısının dengelenmesini engeller. Genellikle deniz yüzeyinde asılı kalan katran, özellikle nefes almak için sürekli yüzeye çıkmak zorunda olan deniz kaplumbağaları veya besin için su yüzeyinde zaman geçirmek zorunda olan deniz kuşları için çok tehlikelidir.

Bu durum bizi derinden üzmüştür. Katranın yoğun olarak görüldüğü bölgelerin SPOT- Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği’ne bildirilmesini rica ederiz. Bu sahillerin havalar ısınmadan ve katran erimeden en kısa zamanda temizlenmesine yönelik temizlik çalışmaları gerçekleştirmek üzere organizasyonlar yapmaya hazır olduğumuzu bildiririz. Bu konuda ilgili devlet kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışarak yaban hayatın bu felaketten en az şekilde etkilenmesini hedefliyoruz.”

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