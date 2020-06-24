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Kuzey Kore, Güney Kore'ye yönelik 'askeri eylem planlarını' askıya aldı

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Kuzey Kore, Güney Kore'ye yönelik 'askeri eylem planlarını' askıya aldı
Kuzey Kore, Güney Kore'ye yönelik 'askeri eylem planlarını' askıya aldı

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un video konferans yoluyla başkanlık ettiği Merkez Askeri Komisyonun hazırlık toplantısında Güney Kore'ye askeri harekat planlarını durdurmaya karar verdiği belirtildi.

Toplantıda, "ülkenin savaş caydırıcılığının daha da güçlendirilmesi için alınan tedbirler" de dahil olmak üzere önemli askeri politika gündem maddelerinin incelendiği kaydedildi.

Haberde, Merkez Askeri Komisyon toplantısının ne zaman yapılacağına ve askıya alma kararının nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, 13 Haziran'da ordunun, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini bildirerek Seul yönetimini askeri harekatla tehdit etmişti.

BROŞÜR KRİZİ

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim üzerine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler" diyerek, "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Kuzey Kore, 16 Haziran'da, Koreler arası bir irtibat bürosu binasını havaya uçurmuştu.

Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı, 17 Haziran'da da Güney Kore sınırında turizm ve sanayi bölgelerine yeniden asker konuşlandıracağını ve 2018'de bölgede gerilimi düşüren anlaşmaları hükümsüz kılacak diğer adımları atacağını açıklamıştı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Virginie Battu-Henrikkson, Pyongyang’ın Koreler arası irtibat bürosunu havaya uçurması, askeri söylemleri artırması ve Seul ile iletişimi kesmesinin "kabul edilemez" olduğu açıklamasında bulunmuştu.

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