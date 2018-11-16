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Kuzey Kore'nin batıyı korkutan gizemli 'ultra-modern' silahı ne?

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Kuzey Kore, 'ultra-modern' bir taktik silahı başarıyla denediğini duyurdu.
Kuzey Kore'nin batıyı korkutan gizemli 'ultra-modern' silahı ne?

Kuzey Kore, 'ultra-modern' bir taktik silahı başarıyla denediğini duyurdu, ancak bu silahın ne olduğunu açıklamadı. Gizemli silahın son bir yıl içerisinde geliştirildiği ifade edildi.

Resmi haber ajansı KCNA, Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi'ndeki denemeye Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da katıldığını bildirdi.

Bu, Kuzey Kore'nin son bir yılda gerçekleştirdiğini açıkladığı ilk silah denemesi.

Haziran'daki zirvede ABD Başkanı Donald Trump ve Kim Jong-un arasında, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda uzlaşma sağlanmıştı. Ancak anlaşmanın ayrıntıları açıklanmamıştı.

Birçok uzman, Kuzey Kore'nin silah geliştirme çabalarına son verme ya da füze üslerini kapatma sözü vermediğine dikkat çekiyor.

Güney Kore: Silahın ne olduğunu araştırıyoruz

Güney Kore, denenen silahın ne olduğunun araştırıldığını açıkladı. İki Kore'nin birleşmesi çabalarından sorumlu bakanlık da, Kuzey Kore'nin açıklamasında "stratejik silah" ifadesine yer verilmediğini, bu yüzden bir konvansiyonel silahın denenmiş olabileceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise "Trump-Kim görüşmesinde verilen sözlere bağlı kalınacağı inancınını koruduklarını" söyledi.

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