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Kuzey Kore'nin Plütonyum Üretiyor Olabileceği İleri Sürüldü

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Kuzey Kore'nin nükleer silah yapımı için plütonyum üretiyor olabileceği iddia edildi.
Kuzey Kore'nin Plütonyum Üretiyor Olabileceği İleri Sürüldü

Kuzey Kore'nin nükleer silah yapımı için plütonyum üretiyor olabileceği iddia edildi.

Kuzey Kore haberleri ve analizlerini içeren "38 North" internet sitesi, uydu görüntülerinin, Kuzey'deki Yongbyon nükleer kompleksindeki kömürle çalışan bir buhar santralinin yaklaşık iki yıllık aradan sonra faaliyete geçtiğini gösterdiğini kaydetti.

Görüntülerde, şubat sonu ve mart başından itibaren tesisin bacasından çeşitli zamanlarda duman çıktığının gözlendiği aktarıldı.

Sitenin açıklamasında, "Kuzey Kore'nin nükleer silah yapımında kullanılabilecek gerekli plütonyumun çıkarılması için kullanılmış yakıtın yeniden işlenmesine yönelik hazırlıkları yapıyor olabileceği" öne sürüldü. Ancak, "bu durumun aynı zamanda tesisin radyoaktif atıkları işlemeye hazırlandığı anlamına da gelebileceği" ifade edildi.

 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, 1 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana’da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Ajans'ın Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini açık kaynaklar ve uydu gibi unsurlar aracılığıyla izlemeye devam ettiğini belirterek bu ülkedeki nükleer tesislerin bazılarının faaliyette olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Grossi, Kuzey Kore'yi iş birliği yapmaya çağırarak UAEA'nın gözlem ve doğrulama faaliyetlerini yürütmeye hazır olduğunu yinelemişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ocak ayında Kore İşçi Partisi 8. Kongresi'nde, geliştirilmekte olan yüksek teknolojili silah sistemlerinin listesini açıklayarak, nükleer silah deposunu güçlendirme tehdidinde bulunmuştu.

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