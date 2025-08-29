Lapta’da ani ölüm: 73 yaşında hayatını kaybetti

Lapta’da sakin 73 yaşındaki Margaret Elizabeth Anne Redican, dün saat 11.00 sıralarında kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, Redican’ın cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı.

Redican’ın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek, soruşturma devam ediyor…