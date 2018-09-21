Larnaka Gençler Birliği lige hazır

K-PET Süper Lig ekiplerinden Larnaka Gençler Birliği SK, Cumartesi günü Gençlik Gücü TSK ile yapacakları maç öncesinde moral yemeğinde bir araya geldiler.

Moral yemeğinde, Başkan İlker Züğürt, Asbaşkan RifatBerkel, Teknik Direktör Bülent Aytaç, teknik heyet ve oyuncular da hazır bulundu.



Asbaşkan RifatBerkel gerçekleştirdiği konuşmada, “Mühim olan sizler futbol oynarken, oynadığınız oyundan zevk almanız ve döktüğünüz alın terinin karşılığını almanızdır. Bugüne kadar bizlere güvendiğiniz için sizlere yine teşekkür ederiz. Bizler sizlere vermiş olduğumuz tüm sözlerin arkasındayız, bunda kimsenin kuşkusu olmasın. Bazı aksaklıklar olabilir fakat aile içindeki bu sorunlar aile içinde kalır ve aile içinde çözülür. Cumartesi günü ilk maçımıza çıkıyoruz. Elimizden geldiği kadar sizleri de motive etmeye çalışıyoruz. İnşallah, Cumartesi günü yüzümüzün akı ile sahadan galip çıkarız. Katılan herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Yeni sezonun ilk maçı öncesinde taraftarlara da seslenen Berkel, “Kötü günlerimiz sona erdi. Yeni bir takım kurduk ve bu takımın başarılı olabilmesi için taraftarlarının da yanında olması gerekir. Yeni sezonun ilk karşılaşması vekendi taraftarlarımıza giriş ücretsiz olacak. İskele Cumhuriyet Stadı’na tüm ilçe halkını maça davet ediyorum, takımımıza sahip çıkalım” dedi.