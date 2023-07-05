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LAÜ 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 7 Temmuz’da Yapılıyor

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   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 30’uncu dönem mezunlarını vermeye hazırlanıyor.  Mezun öğrencilerin diplomalarını alacağı tören, 7 Temmuz 2023 tarihinde saat 19:00’da Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.
LAÜ 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 7 Temmuz’da Yapılıyor

 Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 30’uncu dönem mezunlarını vermeye hazırlanıyor.  Mezun öğrencilerin diplomalarını alacağı tören, 7 Temmuz 2023 tarihinde saat 19:00’da Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

LAÜ’de mezuniyet heyecanı başladı

Protokol konuklarının onurlandıracağı 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, akademisyenlerin ve mezunların yerlerini almaları, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve tören açılış konuşmalarıyla başlayacak. Tören akışı, onur konuklarının fakültelerinde dereceye giren öğrencilere diploma ve ödüllerinin takdimi ile devam edecek. 

Mezun olmaya hak kazanan öğrencilere diplomalarının verilmesi ile devam edecek törende, öğrencilerin eğitimleri boyunca heyecanla beklediği kep atımı havai fişek gösterisi eşliğinde yapılacak. Tören programı mezun öğrenciler ve velileri onuruna düzenlenecek mezuniyet kokteyli ile son bulacak.

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