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LAÜ Akademisyeni Aslay, Suda Boğulmalarda İlk Yardımı anlattı

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Semra Aslay, “Suda Boğulmalarda İlk Yardım” ile ilgili açıklamalarda bulundu.
LAÜ Akademisyeni Aslay, Suda Boğulmalarda İlk Yardımı anlattı

 “Suda boğulmalarda aslında çoğunlukla nefes borusu refleks olarak daralır ve akciğere su gitmez. Bu yüzden de kazazedeye,  mümkün olan en kısa sürede ilk yardımın başlanması ile hayata döndürülebilir” diyen Aslay, kazazedenin sudan çıkarılmaya çalışılmasının başlı başına bir disiplin gerektirdiğini belirtti. Aslay açıklamasına şöyle devam etti; Yüzme bilmeyenlerin kurtarma amaçlı suya girmemesi ve acil yardım hattını arayıp, çevreden yardım istemesi gerekir. Yüzme bilen kişilerin ise bunun kazazedenin sudan çıkarmaya yeterli olmadığını, iki kişi yüzmenin hele bunlardan birinin baygın veya panik halinde olduğu durumlarda yüzmenin normalden daha zor olduğunu bilmesi gerekir.  Boğulma tehlikesi geçiren kişi panik halindedir. Bu yüzden de sudan çıkarmaya çalışırken kurtarıcıyı da suyun altına çekebilir. Sahilden kazazedenin tutunabileceği ip, tahta parçası, uzun bir sopa veya can simidi atmak sakinleşerek tutunmasına yardımcı olabilir. Baygın halde bulunan kişiyi kurtarmak için ise kurtarıcı tek eliyle kazazedenin göğsünden kavrayıp kafa ve boyunu suyun üzerinde tutarken tek kol ile kulaç atabilmeyi bilmesi gereklidir. Kazazedenin sudan çıkarıldıktan sonra hemen düz bir zeminde yatırılıp havayolu açıklığının sağlanması gereklidir. Bunun içinde olayın nasıl gerçekleştiği tam olarak bilinmediğinden boyunda travma riski varmış gibi davranılmalıdır. Çene kemiği hafifçe öne doğru ittirilerek dil gerekirse öne çekilir ve ağız boşluğuna hava girmesi sağlanır. Hemen ardından göğüs kafesinin inip kalkışı gözlemlenir. Boyun kısmının sadece bir kenarından olacak şekilde, bir elin iki parmağının ucuyla hafifçe bastırılarak nabız kontrolü yapılır.  Solunum için gerekli göğüs iniş kalkışı gözlenmeyen durumlarda, nabız da alınmıyorsa hızlıca temel yaşam desteğine geçilmelidir. Diğer temel yaşam desteği uygulamalarından farklı olarak suda boğulma durumlarında sebep nerdeyse her zaman akciğerin oksijensiz kalması olduğundan kazazedenin ağız kısmından derin bir kurtarıcı nefes iki kez verilmelidir. Kurtarıcı nefeslerin etkin olması için eş zamanlı kazazedenin burun deliklerinin kapalı olması için bir el ile burun kısmı ön taraftan kapatılır. Diğer el ile ağız kısmının net açılabilmesi için çene kemiği kavranarak kazazedenin ağız kısmının açıklığı sağlanır.  İki kurtarıcı nefesten sonra durmaksızın kalp masajına başlanmalıdır. Her 30 kalp masajına 2 kurtarıcı nefes peşinden verilecek şekilde bu işleme devam edilmelidir. Kalp masajı her iki meme başının orta hattından çizilen hayali bir çizginin 1/3 soluna denk gelecek şekilde her iki el birbiriyle yumruk yapılarak uygulanmalıdır.  

 Uygun kalp masajı ve kurtarıcı nefes vermeyi öğrenmek için en uygun yöntemin ilk yardım kurslarına aralıklı olarak katılmak olduğunu söyleyen Aslay, “Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre yılda nerdeyse 250 binden fazla suda boğulmaya bağlı ölüm gerçekleşiyor, bunun ¾ ünden fazlası 14 yaş altında ve üstelik bu rakam günde 650 kişinin suda boğulma nedeniyle öldüğü anlamına geliyor” dedi.

 Aslay son olarak, “Bu yüzden de suyun derinliğinin emin olunmadığı yerlerde, tek başına, can kurtaran olmayan sahillerde, ek kronik hastalık varlığında, iyi yüzme bilinmediğinde, 10.00-16.00 arası saatlerde güneşten korunma ihtimalinin olmadığı durumlarda, ortamda birden fazla çocuk var ise yüzme bilen en az iki yetişkin olmadığı ortamlarda, durgun ve derin sularda yüzmemek aslında boğulma tehlikesini önleyen en uygun davranış şeklidir” diyerek sözlerini tamamladı. 

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