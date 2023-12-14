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LAÜ Akademisyeni Gilanlıoğulları, “Zihinsel Engellilik ve Fiziksel Aktivite” konusuna değindi

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​​​​​​​  Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İngilizce Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazemin Gilanlıoğulları “Zihinsel Engellilik ve Fiziksel Aktivite” konusuna dikkat çekti.
LAÜ Akademisyeni Gilanlıoğulları, “Zihinsel Engellilik ve Fiziksel Aktivite” konusuna değindi

“Zihinsel engellilik kişilerde kavramsal, sosyal ve pratik beceri isteyen davranışlarda sınırlılık yaşamaya yol açmaktadır. Yetişkinlikten önce başlayan zihinsel engelliliğin, yetişkin bireylerin %2’sini etkilediği tahmin edilmektedir. Bireylerde yaş ilerledikçe sosyal sorunlar, fiziksel hareketsizlik, sağlıksız beslenme kaynaklı kilo problemleri gibi sağlık sorunları ortaya çıktığı gözlenmektedir. Zihinsel engelli bireyler sedanter (hareketsiz) yaşama eğilim gösterdiklerinden dolayı obezite, hipertansiyon, diyabet, solunum ve kalp-damar sorunları ile sıklıkla karşılaşmaktadır” şeklinde bilgiler aktaran Gilanlıoğulları, zihinsel engelin yarattığı bu sorunlardan dolayı bireylerin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmekte kısıtlamalar yaşadıklarını belirtti.

   “Yapılan araştırmalar 50 yaş üstü zihinsel engelli bireylerin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilmek için yapılması gereken temel faaliyetlerde yüksek bir kısıtlama olduğu ortaya çıkmıştır” diyen Gilanlıoğulları sözlerine şöyle devam etti: Bireylerdeki günlük yaşam aktivitelerinde olan bağımsızlıkları yaşam kalitelerini artırmak için çok önemlidir. Bağımsızlığın artması ve sağlıklı bir yaşam geçirebilmeleri için zihinsel engelli bireylerin fiziksel aktivite seviyelerinin belirli bir düzeyde olması ve doğru egzersizler ile geliştirilmesi gerekmektedir. Fiziksel aktivite kişilerin sağlıklı olması, iyilik durumlarının artması, motor becerilerin gelişmesi ve sosyal uyumluluklarının artması için etkili bir yöntemdir. Çalışmalara göre sedanter bir yaşama sahip olan zihinsel engelli bireylerin yüzme, bisiklet, dans gibi farklı spor dallarında yer almaları ve kendi ihtiyacına göre düzenlenen egzersiz programlarının uygulanması tavsiye edilmektedir.

  “Fiziksel aktiviteye katılımın artması bireylerin motor becerilenin gelişmesine neden olur. Zihinsel engelli bireylerde sağlıklı yaşamı ve bağımsızlığı amaçlayan fiziksel aktivite, kuvvet ve aerobik egzersizleri içeren programların en sık önerilen programlar olduğu, bireylerin motor becerilerini, kalp-damar ve solunum sistemlerini geliştirdiği ortaya çıkmıştır. Bireylerin fiziksel aktivite katılımı sadece fiziksel durumlarının değil, ayrıca sosyal iletişim becerilerini de olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir” diyen Gilanlıoğulları sözlerini şöyle tamamladı: Dünya genelinde yapılan çalışmalar doğru fiziksel aktivenin bu bireylerde genel iyilik halini artırdığını, fiziksel ve bilişsel gelişimleri üzerinde olumlu etkisi olduğunu göstermektedir. Zihinsel engelli bireylerin günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığını artırmak için uzun süreli egzersiz programları mutlaka bireylerin hayatlarına dahil edilmelidir.

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