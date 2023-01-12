  • BIST 4.939,70
  • Altın 1138.321
  • Dolar 18.7789
  • Euro 20.2582
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

LAÜ akademisyeni Ünal’ın kısa sözlü sunumu birincilik ödülüne layık görüldü

» »
LAÜ akademisyeni Ünal’ın kısa sözlü sunumu birincilik ödülüne layık görüldü
LAÜ akademisyeni Ünal’ın kısa sözlü sunumu birincilik ödülüne layık görüldü

LAÜ akademisyeni Ünal’ın kısa sözlü sunumu birincilik ödülüne layık görüldü

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Medisinal Kimya alanında gelenekselleşen önemli kongrelerden biri olan “8. Uluslararası İlaç Tasarım Kongresi”de LAÜ’ü temsil edildi.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi akademisyeni Yrd. Doç. Dr Faika Başoğlu Ünal’ın kısa sözlü sunumu birincilik ödülüne layık görüldü.

İlaç tasarımı, ilaç tasarımında yapay zeka, e-farmakofor çalışmaları, moleküler modelleme ve daha birçok önemli konular hakkında sunumlar yapan birbirinden değerli konuşmacıların ve katılımcıların yer aldığı kongrede Eczacılık Fakültesi, öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Faika Başoğlu Ünal “Hepatoselüler karsinomda hücre ölümünü tetikleyen yeni bir molekül: in vitro çalışması, moleküler modellemesi ve ADME çalışmaları” başlıklı sözlü bildirisi ile katılarak LAÜ’yü temsil etti.

Kongrede Ünal sözlü bildiri olarak sunulan çalışmada; karaciğer kanserinde nekroptotik yolak üzerinden RIPK1 enzimi aktivasyonu ile antikanser aktivite gösteren aday ilaç molekülünün reseptöre olan afinitesini moleküler modelleme çalışması ile ortaya koyarak ve en iyi kısa sözlü sunum ödülüne layık görüldü.

Ünal, birbirinden değerli bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen kongrede çalışmasının birincilik ödülüne layık görülmesinin gururunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ öğrencilerinden diyaliz hastaları için kermes29 Aralık 2022 Perşembe 16:17
  • LAÜ’de “Erişilebilir Sanat ve Edebiyat” etkinliği düzenlendi27 Aralık 2022 Salı 18:05
  • LAÜ’de “Yeni Yıl” coşkusu yaşandı27 Aralık 2022 Salı 13:40
  • LAÜ öğrencilerine “Adım Adım Lefke Turu” düzenlendi25 Aralık 2022 Pazar 18:40
  • LAÜ öğrencileri “Yeni Yıl” kutlamasına hazırlanıyor23 Aralık 2022 Cuma 18:11
  • LAÜ’de 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası anma programı düzenlendi22 Aralık 2022 Perşembe 16:10
  • LAÜ’de “Vesitbuler Rehabilitasyona Genel Bakış” konulu seminer düzenlendi20 Aralık 2022 Salı 17:25
  • LAÜ Akademisyeni Haslofça “Fiziksel Aktivitenin Çocuk Gelişimine Etkisi”ni ele aldı18 Aralık 2022 Pazar 17:59
  • LAÜ’de Neşeli Cumartesiler’e öğrencilerden yoğun ilgi15 Aralık 2022 Perşembe 17:10
  • 3 Tenor Konseri LAÜ’de büyük ilgi gördü13 Aralık 2022 Salı 18:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti