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LAÜ Akademisyeni Yücesoy, Çocuk Hakları konusunda bilgilendirmeler yaptı

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LAÜ Akademisyeni Yücesoy, Çocuk Hakları konusunda bilgilendirmeler yaptı
LAÜ Akademisyeni Yücesoy, Çocuk Hakları konusunda bilgilendirmeler yaptı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Uluğ İlve Yücesoy, “20 Kasım 2023 Dünya Çocuk Hakları Günü” nedeniyle açıklamalarda bulundu. 

20 Kasım 1989 tarihinde çocuk haklarının güvence altına alınması için Birleşmiş Milletler  Genel Kurulu tarafından “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”nin imzalandığını belirten Yücesoy, 1989 tarihli  “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”nin en kısa zamanda imzalanan uluslararası bir sözleşme özelliğine sahip olduğunu ifade etti.

“BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’ndeki maddeler birçok uluslararası anlaşmanın ve iç hukuk hükümlerinin da referansı olmuştur” diyen Yücesoy sözlerine şöyle devam etti; Sözleşme’nin ilk maddesi olan “18 yaşına kadar her insan çocuktur” hükmü ulusal hukuklarda “çocuk” kavramının hukuki tanımının yeniden yapılmasına sebep olmuştur. Ayrıca Sözleşme’deki Ayrım Gözetmeme (Madde 2), Çocuğun Yüksek Yararı (Madde 3), Yaşama ve Gelişme Hakkı (Madde 6), Katılım Hakkı (Madde 12) çocuk haklarının güçlenmesi ve sağlamlaşması açısından önemli dört temel ilkedir. Sözleşme, yaşama, özgürlük ve güvenlik, ayrımcılık görmeme, eşitlik, katılım, ifade özgürlüğü, eğitim hakkı, özel yaşama saygı hakkı gibi haklar nasıl yetişkinler için varsa çocuklar için de bu hakların olduğunu kabul etmektedir.

Çocuklarla ilgili hakların korunması sürdürülebilir olmalıdır

Yücesoy, “Dünya Çocuk Hakları Günü’nün doğmasına sebep olan bu sözleşmeyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, KKKTC Anayasası’nın 94 (1)  maddesi gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle 1996 yılında KKTC hukukunun da bir parçası haline getirmiştir” dedi. “Ülkemizde çocuk hakları Anayasa, kanunlar ve iç hukukumuzun bir parçası olan uluslararası mevzuat ile güçlü bir şekilde korunmaktadır. Çocuk haklarının güçlü ve etkin bir şekilde korunması bir gelişmişlik göstergesi olduğu için çocuklarla ilgili hakların korunması sürdürülebilir olmalıdır. Bu durumda da ülkemizde çocuk haklarıyla ilgili daha fazla ne yapılabilir sorusu gündeme gelebilmektedir” diyen Yücesoy, sözlerinin devamında şunları kaydetti: Unutulmamalıdır ki kendini ifade edebilen, ayrımcılık görmeyen, toplumsal cinsiyet eşitliği içinde eğitim hakkına, sağlık hakkına erişebilen çocuklar; güçlü aileler ve güçlü toplumların yapı taşlarını oluşturmaktadırlar. Bu durumda da demokrasinin çocuklarla buluştuğu, çocukların katılım ve gelişme hakkının güçlendiği, çocuğun yüksek yararının her alanda sağlandığı, çocuk dostu politikaları daha güçlü bir şekilde kamu kuruluşları, özel sektör ve sivil toplumun çocukların da söz sahibi olduğu, birlikte yürüyeceği bir yol haritasını hazırlama vakti gelmiştir.

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