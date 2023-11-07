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LAÜ Akademisyenleri “En Etkin Bilim İnsanları” listesinde yer aldı

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LAÜ Akademisyenleri “En Etkin Bilim İnsanları” listesinde yer aldı
LAÜ Akademisyenleri “En Etkin Bilim İnsanları” listesinde yer aldı

 Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Ademgil, Prof. Dr. Derviş Kırıkkaleli ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yaşlı 2022 yılı en etkili bilim insanları listesinde yer aldı.

   Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Stanford Üniversitesi ile dünyanın en prestijli yayınevlerinden Elsevier B.V. iş birliğiyle hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinin güncel versiyonu yayınlandı. 2022 yılı en etkili bilim insanları listesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derviş Kırıkkaleli, Ekonomi ve Çevre Bilimleri alanında ilk 5 bine girmeyi başardı. LAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Ademgil, Fiber Optik Teknolojisi ve Telekomünikasyon ağları alanında, Öğretim Üyesi Yrd.  Doç. Dr. Ahmet Yaşlı, Optoelektronik ve Fotonik alanlarında % 2’lik dilime girerek dünyanın “En Etkin Bilim İnsanları” arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attılar.

Kariyer Boyu Etki Listesinde 2 LAÜ Akademisyeni

Öte yandan, araştırmada bilim insanlarının tüm akademik kariyerleri boyunca yaptıkları çalışmalar neticesinde ‘Kariyer Boyu Etki Listesi’ de yayımlandı.  Prof. Dr. Hüseyin Ademgil, ve Prof. Dr. Derviş Kırıkkaleli kariyer boyunca dünya genelinde en etkin bilim insanları arasında yer almayı başardı.

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