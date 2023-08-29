LAÜ Eczacılık Fakültesi tarafından “'Tıbbi Çay ve Aromaterapi”atölyesi gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından “Tıbbi Çay ve Aromaterapi”atölyesi gerçekleştirildi.

Eczacılık Fakültesi tarafından gerçekleştirilen atölye çalışması ile ilgili şu bilgiler aktarıldı: Tıbbi çay ve aromaterapi, Fitoterapi ve aromaterapi eğitimi alan tek mesleki grubu olan Eczacılıktır. Bu nedenle Eczacılık fakültelerinde Fitoterapi ve Aromaterapi alanında yetkin eczacılar yetiştirmek öncelikli amaçlardan biridir. Bu kapsamda hem eczacılık ögrencilerimizin birebir uygulamalı olarak tıbbi çay ve aromaterapi hazırlaması için hem de diğer fakülte öğrencilerimizin bilinçlendirilmesi için bir atölye gerçekleştirildi.

“Aromaterapi atölyesi kapsamında, antidepresan etkili tıbbi çay ve dekonjestan etkili aromaterapotik merhem yapıldı”

Tıbbi çaylar, günlük rahatsızlıklar olarak belirtilen şikayetlerin ortadan kaldırılmasında tedavi edici etkiye sahip etken maddeler içeren bitki veya bitki parçaları kullanılarak hazırlanan, hastalıklardan koruyucu, başlangıçta tedavi edici veya tedaviyi destekleyici olarak yararlanılan çaylardır. Tıbbi çay ve aromaterapi atölyesi kapsamında, antidepresan etkili tıbbi çaylar hazırlanarak ayrıca dekonjestan etkili bir de aromaterapotik merhem yapıldı.