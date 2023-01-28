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LAÜ Güz Dönemi Mezunları diplomalarını aldı

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunları 26 Ocak 2023 tarihinde düzenlenen törenle diplomalarını aldı.
LAÜ Güz Dönemi Mezunları diplomalarını aldı

Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen tören mezunların yerlerini alması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve açılış konuşmalarıyla başladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadık Ülker törendeki konuşmasında mezunlara seslenerek, “Yaşamınızın yeni bir evresine adım attığınız bu günde, sizlere bu yeni döneme çok ciddi bir donanımla girmiş olduğunuzu hatırlatmak isterim. Lefke Avrupa Üniversitesi, sadece Kuzey Kıbrıs’ta değil, dünyada iyi eğitim veren üniversitelerden biri durumdadır. Bunu özellikle son yıllarda aldığımız uluslararası akreditasyonlarla kanıtlamış olup dünyada iyi eğitim veren üniversitelerden birisiyiz. Hepinize, cesaretle başladığınız bu yolda, başarılar, mutluluklar dilerim. Bugünü, bir ayrılık olarak görmeyin. Hayatta başarılarınızı bizlerle paylaşın, üniversitenizi sık sık ziyaret edin, bizimle görüşün. Bizim için elde edilebilecek en büyük ödül, sizlerin başarısı ve mutluluğudur” dedi.

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Mezunlar adına konuşan Mühendislik Fakültesi öğrencisi Maha Maryam ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Erol Erim de LAÜ’lü olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, kendilerine eğitim hayatları boyunca destek olan öğretmenlerine, ailelerine ve LAÜ ailesine teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından diploma takdimi ile devam eden tören programında, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca heyecanla beklediği kep atımı yapıldı. Tören veliler ve mezun öğrenciler onuruna düzenlenen kokteylle son buldu.

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