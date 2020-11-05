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LAÜ Hukuk Fakültesi binası mimarlık literatürüne geçti

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   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erçim Uluğ’un LAÜ Hukuk Fakültesi tasarımı Türkiye’nin öncü mimarlık dergilerinden olan YAPI Dergisi’nde yayınlandı.
LAÜ Hukuk Fakültesi binası mimarlık literatürüne geçti

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erçim Uluğ’un LAÜ Hukuk Fakültesi tasarımı Türkiye’nin öncü mimarlık dergilerinden olan YAPI Dergisi’nde yayınlandı. Derginin 458. sayısında yayınlanan LAÜ Hukuk Fakültesi binası mimarlık literatürüne geçti. Sadece Türkiye değil, tüm dünya üzerindeki nitelikli seçkin mimari tasarımları yayınlayan YAPI Dergisi, 458. sayısında LAÜ Hukuk fakültesi tasarımına Yrd. Doç. Dr. Erçim Uluğ’un mimari süreç açıklamaları ile yer verdi.

Uluğ; LAÜ Hukuk Fakültesi bölgenin yapısal gelişimine örnek olması öngörüsü ile tasarlandı

  Uluğ, tasarım ile ilgili bilgileri şöyle sıraladı; “LAÜ Hukuk Fakültesi bölgenin yapısal gelişimine örnek olması öngörüsü ile tasarlanmıştır. Trodos dağlarının eteğindeki Gemikonağı tepesinde konumlanan hukuk fakültesi, Lefke bağlamına zarar vermeyen, doğal silüet ile uyumlu ve topoğrafya ile bütünleşebilen bir mimari kurgu ile tasarlanmıştır. Nitelikli mimarinin yaratıcı düşünce ve bilinçli işverenler ile oluştuğu düşünüldüğünde LAÜ Hukuk Fakültesi bu üçlemenin bir ürünüdür. Mimari tasarım süreci içerisinde ortaya konulan vizyonu koruyabilmek mimarlık ve kent adına iyi bir kazanım olarak ortaya çıkmıştır.”

LAÜ Hukuk Fakültesi 21. Yüzyılda yerel bağlama saygı gösteren modern mimarlığın bir yansıması

  LAÜ Hukuk Fakültesi’nin 21. Yüzyılda yerel bağlama saygı gösteren modern mimarlığın bir yansıması olarak tasarlandığını belirten Uluğ, modern mimarlığın on temel karakterinin yorumu ile hukuk fakültesinin mimari kurgusunu listelemenin mümkün olabileceğini söyleyerek mimari kurguları şöyle sıraladı;

  1. Bezeme içermeyen mimari tasarım,
  2. Yatay ve dikey çizgilerden oluşan kütlesel yapı plastiği,
  3. Alçak ve yatay kütle, teras çatı tasarımı, konsol olarak çalışan yatay plakalar ile üst örtü oluşumu,
  4. Modern malzeme ve sistemlerin kullanımı,
  5. Geleneksel bir malzeme olan ahşap dokusunun çağdaş olarak kullanımı,
  6. Yapı malzemelerinin doğal renklerinin ve dokularının bina karakterine yansıması,
  7. Bağlam, iç mekan ve peysaj arasındaki bütüncül ilişki,
  8. Açık ve akışkan iç mekan kurgusu,
  9. Cömert cam yüzeylerin doğal ışık için kullanımı,

10. Güneş ışığının ve gölgeleme elemanlarının insan komforu için kullanımı.

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