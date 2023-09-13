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LAÜ İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Semra Aslay, “Dünya İlk Yardım Günü” nedeniyle açıklama yaptı

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LAÜ İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Semra Aslay, “Dünya İlk Yardım Günü” nedeniyle açıklama yaptı
LAÜ İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Semra Aslay, “Dünya İlk Yardım Günü” nedeniyle açıklama yaptı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Semra Aslay, “Dünya İlk Yardım Günü” nedeniyle ilk yardımın önemine dikkat çekerek, açıklamalarda bulundu.

“Her yıl eylül ayının 2.Cumartesi günü “dünya ilk yardım günü” olarak kutlanmaktadır. İlk yardım bilgilerinin dijital olarak iletilmesi ve eğitimlerin bu yol ile de yaygınlaştırılması 2023 yılı teması seçilmiştir. Bu temadaki amaçlardan biri insanların dijital yol ile de eğitim alabileceği konusunda teşvik etmektir”diyen Aslay ilk yardım uygulamasının, sadece tekrarlayan eğitimlerle belirli bir seviyeye getirilebildiğini, kişinin yaşadığı ortamda herhangi bir ilkyardım eğitimine imkan olmaması bu çabayı yarıda bırakmaması gerektiğini, ilkyardımcının amacının bilgi birikimine ve eğitimine uygun seviyede konuyla bilgilendirme yapmak olduğunu vurguladı.

 “İlkyardımcının yaşadığı yere göre ortaya çıkan ve acilen müdahale edilen durumlar değişebilir. Bir fabrika işçisinin en sık karşılaştığı kas-kemik yaralanması olabilirken, ev hanımlarının en sık karşılaştığı yanık, besin zehirlenmesi, kronik bel veya baş ağrısına bağlı denge kaybı olabilir. Yukarıdaki örneklerdeki amaç, bireyin eğitimi ile sık karşılaşma ihtimali olan acil durumun ciddiyeti birbirine paralel gitmeyebileceğini göstermektir”diyen Aslay bu yüzden de yaşam boyu ilk yardım eğitimi, kişinin hep aynı konular hakkında eğitim alması değil, zamanla bulunduğu ortama adapte edilebilecek konular üzerinde olmalıdır dedi.

  Aslay açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi. “ İlk yardım gerektiren çoğu durum ev ortamında gelişir. Bu yüzden de yaşam boyu eğitimin amacı “her evde bir ilk yardımcı” olmasını sağlamaktır. Ev ortamında bireyin ulaşabileceği ve ücretsiz olan dijital kaynaklar bu konuda oldukça yardımcıdır. Ancak hem bilgi kirliliğini önlemek hem de bu konuda eğitimli ve tecrübeli eğitmenlerden tecrübe edinmek için uluslararası yardım kuruluşlarının internet siteleri, videolar ve online ücretsiz seminerler halihazırda pandeminin de halen devam eden etkisiyle artık öne çıkmaktadır. Elbette ilk yardım uygulamada ve eğitimlerde en sık karşılaşılan acil durumlar haricinde rutin olarak prorgrama alınan konu temel yaşam desteğidir. Bilincin olmadığı, solunumun tam değerlendirilemediği veya ilk yardımcının hasta veya kazazedenin nabzının attığından emin olmadığı durumlarda temel yaşam desteği uygulanmalıdır. Çünkü 5-7. dakikalardan sonra artık beynin oksijen ihtiyacı yerine konmazsa kalıcı hasar meydana gelebilir. Bu durumlarda 112 aranmalı, telefon asla kapatılmamalı ve bu konuda uzman personelin direktiflerine uyulmalıdır”dedi.

  Aslay ilk Yardımla ilgili yapılması gerekenlere şöyle dikkat çekti “Profesyonel sağlık yardımı alıncaya kadar her ilk yardım gereken durumda aynen temel yaşam desteğinde olduğu gibi serinkanlılıkla müdahale edilmelidir. Her ilk yardım uygulamasının belirlenmiş bir algoritması mevcuttur. İlk yardımcı bu müdahaleler zincirini doğru ve ardışık uygular ise hayati tehlike ne seviyede olursa olsun hasta veya kazazedenin kurtulma ihtimali artar. Her ne kadar ister dijital ister yüzyüze eğitim almış olsun çoğu ilk yardım uygulayıcısı olay anında panik yapabilir. İşte bu durumlarda 112 acil yardım hattının direktiflerine güvenle uymak hayati önem taşır. İnsan, hayatının her aşamasında ilk yardım uygulayabilir veya buna muhtaç olabilir. Ancak her zaman aynı ruh hali ve doğru yaklaşımla müdahalede bulunamaz. Bu standardı sağlamanın en önemli yolu tekrarlanan eğitimlerdir. Tekrarlanan eğitimlere ulaşmanın en kolay yolu da günümüzde dijital platformlardan geçmektedir. Bir kişinin hayatını kurtarmak, hissettiği acıyı dindirmek veya azaltmak, acil yanıt sistemini aktive etmek (112), bireysel çabalarla yapıldığında bunun bir vatandaşlık görevi ve insani bir sorumluluk olduğu da unutulmamalıdır.”

   Aslay “Her evde bir ilk yardımcı olabilmesi için katkıda bulunmak önemlidir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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