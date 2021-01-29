  • BIST 1.487
  • Altın 439,119
  • Dolar 7,2828
  • Euro 8,8513
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

LAÜ Lefke ve Lefkoşa kampüslerinde lisansüstü eğitime devlet memurlarına ve mezunlarına %50 burs imkanı...

» »
LAÜ, lisansüstü programlarında askeri personel ve emniyet mensuplarına, devlet memurlarına ve mezunlarına %50 burs imkanı sağlıyor
LAÜ Lefke ve Lefkoşa kampüslerinde lisansüstü eğitime devlet memurlarına ve mezunlarına %50 burs imkanı...

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Lefke ve Lefkoşa kampüslerinde yürütülen Yüksek lisans ve Doktora programlarına Bahar Dönemi için öğrenci kabulüne devam ediyor.


İçerisinde bulunduğumuz yeni süreçte dünya genelinde bilimsel bilgi ve yaşam boyu eğitimin öneminin her sektörde hissedilmesi ile bilgiye ulaşmaya ve onu faydalı bir şekilde kullanmaya daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Eğitimden sağlığa her alanda resmi kurumlardan özel sektöre kadar herkes bu bilgi çağına uygun yeni stratejiler geliştiriyor. Lefke Avrupa Üniversitesi böyle bir süreçte yeni stratejilere ayak uydurmak, kariyerine yatırım yapmak ve alanında uzmanlaşmak isteyen herkese Lefke ve Lefkoşa kampüslerinde lisansüstü eğitim imkanı sunmaya devam ediyor.

LAÜ, lisansüstü programlarında askeri personel ve emniyet mensuplarına, devlet memurlarına ve mezunlarına %50 burs imkanı sağlıyor. Yürüttüğü ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma etkinlikleri ile Kuzey Kıbrıs’ta öncü bir yükseöğretim kurumu olan LAÜ, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde bilimsel ve akademik bilginin sektörel bilgi ile desteklendiği, sosyal bilimlerden fen bilimlerine, eğitimden sağlık bilimlerine birçok farklı bilim dalında güçlü akademik kadrosuyla kariyer imkanı sunuyor.

LAÜ’nün eğitim dilleri Türkçe ve İngilizce olarak değişen 22 yüksek lisans ve 17 doktora programında eğitim görecek askeri personel ve emniyet mensuplarına %50, LAÜ mezunlarına %50, devlet memurlarına %50, öğretim elemanı ve öğretmenlere %25 burs imkanı sağlanıyor.


Lefke Avrupa Üniversitesi, bilimsel bilgiye her zamankinden fazla ihtiyaç duyulan, bilgiyi üreten, yöneten ve kullanan bireylerin yer aldığı bu rekabet ortamında alanında rakiplerinden bir adım önde olmak ve geleceğine liderlik etmek isteyen tüm adayları lisansüstü eğitim deneyimini yaşamaya davet ediyor. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’ne bağlı yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapacak olan adaylar, gerekli bilgileri www.eul.edu.tr internet adresinden veya 0392 660 2000 (dahili 2305) numaralı telefondan alabilecekler. Adayların, lisansüstü programlara başvurularını https://onlinebasvuru.eul.edu.tr/ adresi üzerinden yapması gerekiyor.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Akademisyeni Serin, öğrencilere verimli ders çalışma yöntemleri hakkında tavsiyelerde bulundu21 Ocak 2021 Perşembe 16:00
  • LAÜ ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı20 Ocak 2021 Çarşamba 17:53
  • LAÜ Akademisyeni “Kronik Ağrı ve Covid-19” üzerine bilgilendirmeler yaptı18 Ocak 2021 Pazartesi 17:58
  • LAÜ Akademisyeni Ademgil “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde17 Ocak 2021 Pazar 19:04
  • Temassız Tasarım Eğitiminin konuşulduğu toplantıda LAÜ Akademisyeni de bildiri sundu15 Ocak 2021 Cuma 17:12
  • "Ergenlerin sosyal medyaya bağımlılıkları araştırıldı"14 Ocak 2021 Perşembe 15:30
  • Kilo Verememe Sebebiniz İnsülin Direnci Olabilir12 Ocak 2021 Salı 16:44
  • LAÜ Akademisyeni Alas “Bitki Gen Kaynaklarının Tarım ve Gıda Yönünden Önemi”ni ele aldı11 Ocak 2021 Pazartesi 18:04
  • Lefkoşa'da bulunan tarihi konut yapılarının yeniden topluma kazandırılmasının önemine dikkat çekildi10 Ocak 2021 Pazar 14:05
  • LAÜ Mimarlık Akademisyeni Menteş açıklamasında, kültürel mirası koruma bilincinin önemine değindi07 Ocak 2021 Perşembe 15:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti