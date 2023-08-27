LAÜ Mimarlık ve Tasarım Kulübü  Tarihi yerlere gezi düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Kulübü Soli Antik Kentine gezi düzenlendi.

“Öğrenciler teorik bilgilerini saha deneyimleyerek pekiştirme fırsatı buldu”

Gezide, mimarlık ve tasarım kulübü üyeleri ve farklı fakültelerden katılımcılarla öğrenciler teorik bilgilerini saha deneyimleri ile pekiştirme fırsatı buldu. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Vedat Çağanağa tarafından gerçekleştirilen anlatımda, Mimarlık ve Sanat Tarihi dersi kapsamında işlenen Antik Çağ mimarisi konusuna örnek olarak verilebilecek Soli Antik Kenti’nin tarihi hakkında bilgiler verilerek, kentin önemi anlatıldı. Kıbrıs Adasında kurulan en önemli kent krallıklarından biri olan Soli Antik Kenti’nin tarihçesinin M.Ö. 8’inci yüzyıla kadar uzandığı, Bazilika’da yer alan pek çok mozaik işlemenin yanısıra, kentin sembolü haline gelmiş Kuğu mozaiği, tepede yer alan 4000 kişi kapasiteli amfi tiyatronun konumu ve yapılışı gezilerek yerinde incelendi.

“Düzenlenen gezi ile mimarlık tarihine olan ilgi arttı”

Düzenlenen 2. gezi etkinliğinde ise gezilen yerlerin mimarisi hakkında bilgiler verilerek kentin önemi anlatıldı. Gezi pek çok tarihi eserlerin çıkartılıp sergilendiği Güzelyurt Etnografya müzesi ile başlayıp , bir çok efsanelere konu olan Mamas kilisesi , gizemli mimari yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Mavi köşk , Bizanslılar tarafından korunmak amacıyla yapılan Girne Kalesi ve gotik mimarisiyle dikkatleri üzerine çeken Bellapais manastırı ile son buldu. Böylece, öğrencilerin derste edinmiş oldukları teorik bilgilerin, inşa edilmiş örnekleri görsel olarak yerinde deneyimlemeleri sayesinde, gerek mimarlık tarihine olan ilgi arttı, gerekse de Kıbrıs hakkında daha fazla bilgiye sahip olundu.