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LAÜ öğrencilerinden “Renkli Dokunuşlar”

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LAÜ öğrencilerinden “Renkli Dokunuşlar”
LAÜ öğrencilerinden “Renkli Dokunuşlar”

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından “Renkli Dokunuşlar” adlı sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi.

  LAÜ öğrencilerinden Gülten Dilara Özşen, Nurcan Akdeniz, Merve Ganioğlu tarafından gerçekleştirilen proje Gaziveren Anaokulu’na yönelik yapıldı.

   Proje ile ilgili bilgi veren LAÜ öğrencileri Gaziveren Anaokulu’nun bahçesinin yeniden canlandırılması, çocuklar için eğlenceli ve güzel bir eğitim- oyun ortamı oluşturmak amacıyla planlandığını belirttiler. “Yaşadığımız bölgeye yakın olan Gaziveren Anaokulu’na gidip izin aldıktan sonra  güzelleştirilecek ve yenilenecek olan alanlar incelenerek, alanlar belirlenip gerekli malzemelerin tedarik edilmesiyle okul yeniden canlandırılıp güzelleştirilmiştir” diyen LAÜ öğrencileri minikler için gerçekleştirdikleri renkli dokunuşlar ile bir nebze de olsa onların renkli dünyalarına katkı koymaktan son derece mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

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