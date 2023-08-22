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LAÜ öğrencisinden örnek proje

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen topluma hizmet uygulamaları örnek projeler ile devam ediyor.
LAÜ öğrencisinden örnek proje

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen topluma hizmet uygulamaları örnek projeler ile devam ediyor.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi İpek Aktaş “Topluma Hizmet Dersi” kapsamında Öğretim Görevlisi Naziyet Mercan Bozok danışmanlığında “Yalnız Değilsiniz” projesini hayata geçirdi.

Lefke Yardım ve Halk Derneği iş birliği ile düzenlenen proje kapsamında LAÜ öğrencisi, Lefke Yardım ve Halk Derneği Genel Başkanı Dr. Emel Yılmaz aracılığıyla Lefke’de yardıma ihtiyacı olan ailelere kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu. LAÜ öğrencisi Aktaş, aynı zamanda yardımı sırasında aileleri ve ihtiyaçlarını dinleyerek bu ihtiyaçları derneğe iletti. 6 haftalık bu anlamlı proje ile Lefke’de yardıma ihtiyacı olan ailelerin ihtiyaçları karşılandı ve LAÜ öğrencisinin yardım çağrısı için oluşturduğu broşürler Lefke halkına dağıtılarak toplumsal duyarlılık oluşturuldu. Lefke halkı tarafından ihtiyaç sahibi aileler için gerekli yardımları toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

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