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LAÜ Oryantasyon Etkinlileri ilgi görüyor...

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LAÜ Oryantasyon Etkinlileri ilgi görüyor
LAÜ Oryantasyon Etkinlileri ilgi görüyor...

Lefke Avrupa Üniversitesi’ne (LAÜ) yeni kayıt yaptıran öğrencilerin karşılanmaları ve yerleştirilmeleri ile birlikte, uyum süreçlerinin desteklenmesi amacıyla Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından düzenlenen Oryantasyon Haftası kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “Oryantasyon Haftası” kapsamında düzenlenen etkinlikler sinema gecesi ile başladı. Kampüste gerçekleştirilen oryantasyon etkinlikleri kapsamında düzenlenen sinema gecesine öğrenciler  yoğun ilgi gösterdi.

Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi’nde ise biraraya gelen LAÜ öğrencileri gecede, Kıbrıs kültürünün yanında farkı ülkelerin kültürlerini de tanıma fırsatı buldular. Gecede Kıbrıs’a özgü lezzetler ikram edilirken; Lefke Belediyesi Halk Dansları Ekibi tarafından Kıbrıs Halk Oyunları gösterisi yapıldı.

 

“Testi Oyunu” gösterisi yapıldı

“Testi Oyunu”nun ise büyük beğeni kazandığı gecede kültürel müzikler eşliğinde öğrenciler oyunlara katılma fırsatı buldular. Ayrıca öğrenciler kültürlerini tanıtmak amacıyla “Kültürel Defile”, “Dans” ve “Şarkı” sunumlarını da gerçekleştirerek programa renk kattılar.

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