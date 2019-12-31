LAÜ ve RDÜ arasında işbirliği

Lefke Avrupa Üniversitesi ile Rauf Denktaş Üniversitesi arasında akademik işbirliğini sağlamak amacıyla bir protokol imzalandı.

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde gerçekleşen törende, LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Teksen Köroğlu, LAÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Ali Yükselen, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak hazır bulundular.

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ve Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak tarafından imzalanan protokol; bilim, kültür ve sanat dalları ile tüm eğitim-öğretim alanlarında ortak projeler yürütmek, ortak bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, her düzeyde öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapmak, ortak bilimsel ve teknik geziler, sportif faaliyetler ve bilimsel toplantılar düzenlemek, her iki üniversiteyi uygun şekilde tanıtıcı faaliyetler yapmak konularını kapsıyor.

Ayrıca söz konusu protokol kapsamında, her iki üniversite bünyesinde bulunan fakülte, enstitü ve yüksekokullarda sürdürülen eğitim ve öğretimin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi konusunda ortak çalışmalar, tüm eğitim-öğretim alanlarında ortak konular üzerinde bilimsel araştırmalar, projeler ve bilimsel yayınlar yapılması da planlandı.

Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen; “Her iki kurum için protokolün önemli katkıları olacaktır”

İmza töreninde konuşan Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, üniversitelerin eğitim misyonunun yanında sektördeki paydaşlarıyla yapmış oldukları işbirliklerinin son derece önemli olduğunu belirterek, her iki kurum için protokolün önemli katkılarının olacağını dile getirdi. Yükselen, “Bu vesileyle emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eder ve iki üniversite için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak; Protokolde, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin deneyim ve bilgi birikiminden yararlanılması amaçlandı

İmza töreninde konuşan Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, “Bu protokolün amacı yeni kurulan Rauf Denktaş Üniversitesi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin amiral gemisi olan Lefke Avrupa Üniversitesi’nin deneyim ve bilgi birikiminden yararlanması, RDÜ’nün oluşumunda eğitim, araştırma ve hizmet konularında sağlam temeller oluşturulması, LAÜ’nün akreditasyonlar, araştırmalar, uluslararası tanınırlık ve veri tabanlarının oluşturulması konusunda edinmiş olduğu tecrübeleri RDÜ ile paylaşmasıdır” dedi. İngiltere merkezli uluslararası QS kurumu tarafından KKTC Üniversiteleri arasında en fazla parametreden tam puan alan Lefke Avrupa Üniversitesi’nin bu puanı hakkı ile elde ettiğini dile getiren Bıçak, “Bu başarıda önemli payı olan Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’i tebrik ederim” dedi.