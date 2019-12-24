  • BIST 113.153
  • Altın 286,543
  • Dolar 5,9450
  • Euro 6,5902
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

LAÜ’de ‘21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’ nedeniyle anma programı düzenlendi

» »
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından, ‘21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’ nedeniyle “Kanlı Noel’den Dramatik İzler” konulu sergi ve “Kayıp Otobüs” isimli film gösterimi düzenlendi.
LAÜ’de ‘21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’ nedeniyle anma programı düzenlendi

Anma etkinliği, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve  LAÜ Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. İhsan Tayhani’nin açılış konuşması ve Kayıp Otobüs Belgeseli’nin izletilmesinin ardından başladı.

  Tayhani: Rumların Enosis özlemi bitmemiştir

   Konuşmasında, 1960 yıllında Türkler ile Rumlar arasında ortak bir Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulduğunu belirten Tayhani, ancak cumhuriyetin kurulmasına rağmen Rumların Enosis özleminin bitmediğini, 21 Aralık 1963 tarihinde Cumhurbaşkanı Makarios, Meclis Başkanı Klerides ve İçişleri Bakanı Yorgacis in hazırlamış oldukları etnik temizlik amaçlı “AKRİTAS” planının uygulamaya koyularak öncelikle Lefkoşa’da daha sonra  farklı bölgelerde sivil halkın öldürülmesiyle birlikte Kıbrıslı Türkler için acılı günlerin başladığını söyledi.

   “Kıbrıs tarihinin iyi bilinmesi için ‘Barbarlık Müzesi’ni gezmek gerekir”

   Tayhani, 21 Aralık 1963 tarihinden başlayıp,  20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’na kadar devam eden 11 yıllık süreçte Kıbrıs Türk toplumunun büyük acılar çektiğini belirterek, bu acıların yanında birçok köyün saldırılar altında kaldığını, yüzlerce insanın öldürüldüğünü, binlercesinin yaralandığını ve bunun sonucunda masum insanların göçmen durumuna düştüğünü anlattı.

   Kayıp Otobüs izleyenleri etkiledi

   Konuşmanın ardından 13 Mayıs 1964 yılında İngiliz Üsleri’nde çalışan ve evlerinden çıktıktan sonra, kendilerinden  haber alınamayan 11 kişinin içinde olduğu “Kayıp Otobüs” belgeseli izletildi. 

 Anma programı sonrasında LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi’nde, “Kanlı Noel’den Dramatik İzler” konulu sergi açıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ’de Akdeniz Bölgesi’nin Jeopolitik Önemi ele alındı15 Aralık 2019 Pazar 18:42
  • LAÜ’de “Fas Kültür Gecesi” düzenlendi13 Aralık 2019 Cuma 17:02
  • “Dünya nüfusu sürekli olarak artarken, verimli topraklar da hızla azalıyor”12 Aralık 2019 Perşembe 17:26
  • "Drama eğitim ve öğretimin her kademesinde başvurulması gereken bir sanat dalıdır"09 Aralık 2019 Pazartesi 18:00
  • LAÜ öğrencisi çift diploma almaya hak kazandı08 Aralık 2019 Pazar 20:23
  • LAÜ öğrencisi çift diploma almaya hak kazandı08 Aralık 2019 Pazar 17:36
  • “STEM eğitimi okul öncesi çağdan lisansüstü öğrenim çağına kadar uygulanabilecek de bir metotdur”07 Aralık 2019 Cumartesi 15:24
  • Kıbrıslı Türk Şair ve Yazar Fikret Demirağ LAÜ’de anıldı01 Aralık 2019 Pazar 19:41
  • Çocukların haklarından haberdar olmaları çocuk istismarını önlemede önemli01 Aralık 2019 Pazar 19:37
  • LAÜ’de “Engelliliğe Yönelik Dünyadaki Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Engellilik Çalışmaları” konulu konferans düzenlenecek30 Kasım 2019 Cumartesi 15:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti