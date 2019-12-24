LAÜ’de ‘21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’ nedeniyle anma programı düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından, ‘21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’ nedeniyle “Kanlı Noel’den Dramatik İzler” konulu sergi ve “Kayıp Otobüs” isimli film gösterimi düzenlendi.

Anma etkinliği, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve LAÜ Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. İhsan Tayhani’nin açılış konuşması ve Kayıp Otobüs Belgeseli’nin izletilmesinin ardından başladı.

Tayhani: Rumların Enosis özlemi bitmemiştir

Konuşmasında, 1960 yıllında Türkler ile Rumlar arasında ortak bir Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulduğunu belirten Tayhani, ancak cumhuriyetin kurulmasına rağmen Rumların Enosis özleminin bitmediğini, 21 Aralık 1963 tarihinde Cumhurbaşkanı Makarios, Meclis Başkanı Klerides ve İçişleri Bakanı Yorgacis in hazırlamış oldukları etnik temizlik amaçlı “AKRİTAS” planının uygulamaya koyularak öncelikle Lefkoşa’da daha sonra farklı bölgelerde sivil halkın öldürülmesiyle birlikte Kıbrıslı Türkler için acılı günlerin başladığını söyledi.

“Kıbrıs tarihinin iyi bilinmesi için ‘Barbarlık Müzesi’ni gezmek gerekir”

Tayhani, 21 Aralık 1963 tarihinden başlayıp, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’na kadar devam eden 11 yıllık süreçte Kıbrıs Türk toplumunun büyük acılar çektiğini belirterek, bu acıların yanında birçok köyün saldırılar altında kaldığını, yüzlerce insanın öldürüldüğünü, binlercesinin yaralandığını ve bunun sonucunda masum insanların göçmen durumuna düştüğünü anlattı.

Kayıp Otobüs izleyenleri etkiledi

Konuşmanın ardından 13 Mayıs 1964 yılında İngiliz Üsleri’nde çalışan ve evlerinden çıktıktan sonra, kendilerinden haber alınamayan 11 kişinin içinde olduğu “Kayıp Otobüs” belgeseli izletildi.

Anma programı sonrasında LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi’nde, “Kanlı Noel’den Dramatik İzler” konulu sergi açıldı.