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LAÜ’de 21. Yüzyılda liderlik konuşuldu

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LAÜ’de 21. Yüzyılda liderlik konuşuldu
LAÜ’de 21. Yüzyılda liderlik konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü tarafından düzenlenen Liderlik konulu seminer Kuzey Kıbrıs Genç Girişimciler ve Liderler Derneği 2020 Başkanı Pelin Tayanç Baltacı ve Başkan Yardımcısı Fatih Katipoğl’nun katılımı ile gerçekleşti.

JCI, Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak misyonunu taşıyor

Açılış konuşmasını yapan Baltacı konuşmasında, derneğin tarihçesi ve amaçları hakkında bilgiler verdi. Baltacı, JCI (Junior Chamber International) Genç Girişimciler ve Liderler Derneği tüm dünyada 120'den fazla ülkede ulusal yönetimleri ve bu ulusal yönetimlere bağlı şubeleri olan bir dernek olduklarını dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Junior Chamber International olarak 104 yıldır dünyanın dört bir yanında ‘Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak misyonunu gerçekleştirmek’ için var güçleriyle çalışmakta olduklarını söyledi.

   “Motivasyonumuzun ve enerjimizin sırrı; herkes için daha yaşanabilir bir dünya yaratma hayali ile, 18-40 yaş arasındaki bireyler olarak ‘Genç, aktif yurttaşların, öncü küresel ağı olmak’ vizyonuna ulaşmaktır” diyen Baltacı, JCI Kuzey Kıbrıs Şubesi, JCI Türkiye'ye bağlı olarak aynı misyon ve vizyon çerçevesinde faaliyetlerini 26 yıldan uzun süredir sürdürmekte olduğunu belirtti.

JCI kişilerin kariyerlerinde ve kişiliklerinde önemli katkılar sağlar

  Seminere katılan JCI Genç Girişimciler ve Liderler Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Katipoğlu da konuşmasında JCI hakkında genel bir bilgi verirken üyelikte hedef kitlelerinin 18-40 yaş arası gençler olması sebebi ile üniversitelerin en öncelikli paydaşları arasında yer aldığını ve Birleşmiş Milletler'in Kalkınma hedeflerinin kendileri için de projeleri planlarken öncelik tanıdıkları hedeflerden olduğunu dile getirdi.  

   JCI gibi oluşumlarda yer almanın insanlara hem kariyerlerinde hem de kişiliklerinde önemli katkılar ve ayrıcalıklar sağladığını da aktaran Katipoğlu ayrıca Liderlik Puzzle adlı bir eğitim de verdi. Liderlik Puzzle adı altında liderlik meziyetlerinin neler olduğuna da değinen Katipoğlu 21. yüzyıl yetkinliklerinin karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, insan yönetimi, başkalarıyla eşgüdüm, duygusal zeka, muhakeme ve karar verme, hizmet odaklılık, müzakere ve kavramsal esneklik olduğunu ve gençlerin kişisel gelişimleri ve eğitimleri sırasında bu özellikleri dikkate alarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları gerektiğini söyledi. Liderlik türleri nelerdir ve 21. Yüzyılın neresindeyiz soruları ile geleceğe de ışık tutan Katipoğlu, dünyanın büyük bir değişim çağına girdiğini ve çağı yakalamanın tek yolunun bireysel gelişim ve potansiyellerin uluslararası bir düzeyde ele alınması gerektiğinden bahsetti.   Liderin kim olduğu, nasıl lider olunacağı konularına da değinen Katipoğlu, JCI Kuzey Kıbrıs şubesinin Eylül ayında uluslararası bir organizasyona da ev sahipliği yapacağı müjdesini verdi. Büyük ilgi gören etkinlik sonunda Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa tarafından her iki konuşmacıya da teşekkür belgeleri takdim edildi. 

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