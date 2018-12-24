LAÜ'de erken çocukluk eğitiminin yaygınlaştırılması ele alındı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü tarafından “Eğitim Sisteminin Güncel Sorunları ve Öğrenci Başarısına Etkileri” konulu konferans düzenlendi.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü tarafından “Eğitim Sisteminin Güncel Sorunları ve Öğrenci Başarısına Etkileri” konulu konferans düzenlendi.

Konferansa, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta açılış konuşmasını yapan LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gökhan İskifoğlu, “Eğitimin birincil hedeflerinden biri toplum bireyleri değişen çağın gereksinimlerini karşılayabilen bireyler olarak yetiştirmektir. Ancak günümüz eğitim sistemine baktığımızda bu açıdan reformların acilen gündeme gelmesi gerektiğini de görmekteyiz” dedi.

Öğrencilerin bilginin pasif alıcısı olmaları yerine bilginin aktif yorumlayıcısı olmaları adına verilecek eğitime ihtiyaç olduğunu söyleyen İskifoğlu,bilgi, kavrama ve uygulama düzeyinin üzerine çıkarak; analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde eğitim vererek öğrencilere üst düzey düşünme becerisi kazandırmanın şart olduğuna dikkat çekti.

“TOPLUMUN VE DÜNYANIN YAPISI DEĞİŞTİKÇE EĞİTİMDE YENİLİKLERİN OLMASI GEREKMEKTEDİR”

Saracaloğlu, eğitim sistemindeki güncel sorunları; eğitimde yenileşme çabalarının sonuçsuz kalması, sınav odaklı eğitim, ulusal ve uluslararası sınavlardaki başarısızlık, bütçe yetersizliği, kalabalık ve birleştirilmiş sınıflar, okullaşma oranlarının düşük olması, öğretmen yetiştirmedeki sorunlar, teknoloji/bilgi çağının getirdiği sorunlar olarak sıraladı.Toplumun ve dünyanın yapısı değiştikçe eğitimde yeniliklerin olması gerektiğini vurgulayan Saracaloğlu, “Türkiye’deki eğitim sistemi hemen her yıl yapılan düzenlemelerle köklü değişikliklere uğramaktadır. Yapılan değişiklikler kalıcı olamamakla birlikte istenen sonuçların elde edilemediği açıktır” dedi.

Sınavların, eğitim öğretimin içeriği, öğrenme-öğretme süreci, nasıl ders çalışmalı, nasıl bir ölçme değerlendirme yapılmalı konularında belirleyici bir etkiye sahip olduğunu dile getiren Saracaloğlu, “Sınav kapsamında yer almayan dersler ve eğitim öğretim etkinlikleri zaman kaybı olarak düşünülmekte ve önemsiz hale gelmektedir” dedi.

Saracaloğlu, öğrenci başarılarında beklenen sonuçların alınamaması, eğitim sistemindeki değişikliklerin öğrenci ihtiyaçlarına uygun olarak yapılandırılmasındaki yetersizliklerle ilişkilendirilebileceğini dile getirdi.

“OKULLAR ARASI BAŞARI FARKLILIKLARI VE EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI GEREKİYOR”

Eğitim sisteminde belli bir dayanağı olmayan değişimlere gitmek yerine artık dünya genelinde geçerli olan; verilen bilgiyi öğrenme değil, öğrenmeyi öğrenme, günlük hayatta karşılaşılabilecek sorunlara çözüm üretmeye önem verilmesi ve not odaklı anlayıştan uzaklaşılması gerektiğine vurgu yapan Saracaloğlu, okullar arası başarı farklılıkları ve eşitsizliklerin azaltılması gerektiğini söyledi.

Öğretmenlerin yeterliklerinin geliştirilmesi gerektiğini söyleyenSaracaloğlu, öğrencilerin ailelerinin ve toplumsal çevrelerinin sosyo-ekonomik dezavantajlarının çocukların gelişimi üzerinde olumsuz etkilerini azaltmak için erken çocukluk eğitiminin yaygınlaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.