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LAÜ’de “Fark Yaratan Eğitimciler Sergisi” düzenlendi

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LAÜ’de “Fark Yaratan Eğitimciler Sergisi” düzenlendi
LAÜ’de “Fark Yaratan Eğitimciler Sergisi” düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencileri taradından Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özcan Palavan öncülüğünde “Fark Yaratan Eğitimciler” konulu sergi düzenlendi.


“Fark Yaratan Eğitimciler” sergisinde öğrencilerin geliştirdikleri materyaller sergilendi. Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Oğuz Serin’in açılışını gerçekleştirdiği sergiye çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katılım gösterdi. Palavan eğitimde materyal kullanımının önemine dikkat çekti

İlkokul öğrencilerinin somut işlemler döneminde olduğu göz önünde bulundurularak geliştirilen materyaller ile programlardaki kazanımların daha kalıcı hale geleceğini belirten Doç. Dr. Özcan Palavan eğitimde materyal kullanımının önemine dikkat çekti. Ayrıca Palavan, materyallerin konuya ve kazanıma uygun olması, öğrencinin duyu organlarına hitap etmesi gerektiğini ve bilginin günlük hayata transfer edilerek ilişkilendirilmesinin kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesinde önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Palavan, son olarak bu sergi ile öğretmen adaylarının feyz alarak öğretmenlik hayatlarında fark yaratabileceklerini düşündüğünü belirtti.

Sergide kullanılan materyalleri hazırlayan Sınıf Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri Hayat Bilgisi ve Matematik Öğretimi derslerinde hazırladıkları materyalleri; programlardaki kazanımlara uygun olarak etkili öğretim yöntemlerinden biri olan mikro öğretim yöntemi ile sundular.

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Sergiyi ziyaret eden katılımcılar materyalleri ilgiyle incelediler ve materyallerin nasıl yapıldığını, ne işe yaradığını, hangi kazanımla ilişkilendirildiğini, öğrenciye nasıl anlatılması gerektiğini fikir alışverişinde bulunarak öğrendiler. Sergi sonrasında sergide sergilenen materyaller çevre okullara bağışlanarak okullara materyal desteği sağlandı.

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