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LAÜ’de “Hastane Öncesi Acil Yardım” ele alındı

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Konuşmacılar ‘İşimiz hayat kurtarmak’ sloganı ile öğrencilere tecrübelerini aktardılar
LAÜ’de “Hastane Öncesi Acil Yardım” ele alındı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından “Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri İşleyişi”konulu konferans düzenlendi. Konferansa, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Şubesi Uzmanı Eğitimcileri Paramedik Nejmiye TokerileParamedik Hatice Biler konuşmacı olarak katıldı.

Biler: Temel ilk yardım eğitimi  önemli
“Amacımız üniversite eğitiminin dışında mezun olduktan sonra sizin neleri göreceğiniz, nelerle karşılaşacağınızla ilgili sizlere birşeyler katmaktır”diyen Biler, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’nda Eğitim Biriminde yaklaşık 10 yıldır 112 sistemi içerisinde görev yaptığını, genelde hastanelerde acil servislerde ve ambulanslarda çalıştığınıdile getirdi.Şu anda tam anlamıyla 112 sisteminin aktif olduğunu veambulanslarda görev yaptığını söyleyen Biler,atanıp devlet memuru olduktan sonra temel modül eğitimi, yetişkinlerde ve çocuklarda ileri yaşam desteği eğitimi, Travma Resüsitasyon eğitimi, ambulans sürüş teknikleri eğitimi göreceklerini belirtti ve temel ilk yardım eğitiminin önemini öğrencilere aktardı.

Toker: Bir insanı hayata geri döndürmenin tarifi yok
Paramedik mesleğinin amacının hayat kurtarmak olduğunu söyleyen Toker, “Dünyanın en güzel, en özel mesleğini yapıyorsunuz. Bir insanın en kötü anında yanında olmak, o insanın hayatına dokunmak, bir insanı hayata geri döndürmenin tarifi yok” dedi. Paramedik mesleğini18 yıldır yaptığını belirten Toker,“Dünyaya yeniden gelsem yine paramedik olurum. Çünkü bir insanı tekrar hayata bağladığınızda onun maddi manevi hiçbir karşılığı yoktur” diyerek, öğrencilere,“Bu işi yaparken yanınızdan geçen her ambulansın içerisinde o siren çalarken hangi hasta var diye merak ediyorsanız, her vakaya çıkışta hastalığı ne olabilir ben ne yapabilirim diye içinizde bir heyecan oluyorsa bu mesleği gönülden yapabileceksiniz” dedi.

Biler ve Toker, paramedik mesleğinin kuruluş aşamasından bugüne kadar olan mesleki gelişim süreci, 112 acil yardım ambulanslarında görev yapan paramediklerin görev yetki ve sorumlulukları, 112 sisteminin işleyişi, meslek etiği ve sahada karşılaşılan zorluklar, paramediklerin iş sahaları konularında katılımcılara detaylı bilgiler aktardılar. 
Konferans sonunda öğrencilerden gelen soruları cevaplayan Biler ve Toker, her zaman LAÜ ile beraber işbirliği halinde üzerlerine düşen her göreve hazır olduklarını ifade ederek, ‘işimiz hayat kurtarmak’ sloganı ile konferansı sonlandırırken,LAÜ’ye teşekkürlerini sundular. 

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