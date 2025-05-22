LAÜ’de Mezuniyet Sonrası Diş Hekimliği Sempozyumu Yoğun İlgi Gördü

LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hekimliği Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği sempozyumda, meslek etiğinden malpraktise birçok önemli konu ele alındı.

LAÜ’de Mezuniyet Sonrası Diş Hekimliği Sempozyumu düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hekimliği Kulübü tarafından “Mezuniyet Sonrası Diş Hekimliği Sempozyumu” gerçekleştirildi.

Sempozyum kapsamında ilk bölümde Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Serkan Er, “Meslek Odası Nedir? Meslektaşların Özlük Hakları için Önemi Nedir?” konusunu ele alırken, LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Ankara Dişhekimleri Odası Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. Sevi Burçak Çehreli “Kanıta Dayalı Diş Hekimliği” başlığı altında diş hekimi adaylarının mezuniyet sonrası devam eden öğrenme süreçlerinde dikkat etmeleri gereken hususlara dikkat çekti.

Sempozyumun 2. bölümünde hekimlik mesleğinin en büyük kaygılarından biri haline gelen etik ve malpraktis konuları “Diş Hekimliği Uygulamalarında Meslek Etiği” başlığı altında LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Ankara Dişhekimleri Odası Başkan Vekili Yrd. Doç. Dr. Ahu Eser Eset ile “Malpraktis mi, Komplikasyon mu?” başlığı altında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz tarafından detaylıca ele alındı.

Sempozyum sonunda tüm konuşmacılarla yapılan soru-cevap paneli katılımcılar tarafından yoğun bir ilgi ile karşılanarak, mezuniyet sonrası süreçlerde dikkat edilmesi gereken konular irdelendi.