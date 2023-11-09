  • BIST 7841.46
  • Altın 1792.778
  • Dolar 28.4813
  • Euro 30.5836
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKamyon kasasında cenazeler, yaralı bebekler: İsrail vahşetinde 34'üncü gün

LAÜ'de Neşeli Cumartesiler Başlıyor

» »
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” etkinlik serileri başlıyor.
LAÜ'de Neşeli Cumartesiler Başlıyor

LAÜ kampüsünde düzenlenecek Neşeli Cumartesiler etkinlik serisinin ilki 11 Kasım 2023 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu katkılarıyla gerçekleşecek olan etkinlik serisinin ilkinde gün boyu müzik, sürpriz etkinlikler ve performanslar yer alacak.

LAÜ öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlikler saat 13:00’de başlayacak. Etkinlik programında Sessiz Sinema, çeşitli yarışmalar, kukla yapım atölyesi, boya ve dans et sanatsal etkinlik atölyeleri, spor yarışmaları, farklı ikramlar ve grup Reva konseri yer alacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gezici Sinema LAÜ’de27 Ekim 2023 Cuma 15:15
  • LAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün Kalitesi AHPGS Akreditasyonu ile Tescillendi25 Ekim 2023 Çarşamba 16:19
  • LAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü AHPGS tarafından akredite edildi23 Ekim 2023 Pazartesi 07:55
  • LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yeni Akademik Yıla Başladı18 Ekim 2023 Çarşamba 16:38
  • LAÜ ev sahipliğinde “Meme Kanseri Farkındalık” konferansı gerçekleştirildi 17 Ekim 2023 Salı 08:58
  • LAÜ Oryantasyon Etkinlileri ilgi görüyor...13 Ekim 2023 Cuma 17:57
  • LAÜ Akademisyeni Aslay, “Trafik Kazalarında İlk Yardım”ın önemini ele aldı13 Ekim 2023 Cuma 11:17
  • LAÜ Bahçe Bitkileri Bölümü Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumu tarafından akredite edildi09 Ekim 2023 Pazartesi 09:39
  • 63. Nijerya Bağımsızlık Günü  LAÜ’de kutlandı05 Ekim 2023 Perşembe 10:24
  • LAÜ Oryantasyon Haftası başladı26 Eylül 2023 Salı 15:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti