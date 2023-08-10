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LAÜ’de “Oryantiring” oyunları ve poster sunumları yapıldı

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LAÜ’de “Oryantiring” oyunları ve poster sunumları yapıldı
LAÜ’de “Oryantiring” oyunları ve poster sunumları yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. Sınıf öğrencileri tarafından “Oryantiring” oyunları ve poster sunumları, Yrd. Doç. Dr. Ferda Kömleksiz danışmanlığında yapıldı. Öğrencilerin hazırladıkları “Oryantiring” oyunları ve poster sunumları, üniversitenin açık hava alanlarında ve  üniversitenin farklı fakültelerindeki öğrenciler eşliğinde gerçekleştirildi.

  Harita ve pusula yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spor olan oryantiring oyunları farklı temalarla oynandı. Temalardan bir de “Bir Kitap Bir Dünya: Kütüphane Oryantiringiydi”.

 Temel hedefi kitap okuma bilincini bireylere kazandırmak olan bu oryantiring çalışmasında, kampüsün belirli noktalarına konulan, Türk ve Dünya klasiklerini barındıran kitaplar katılımcılara ipuçları yardımıyla buldurularak Lefke Avrupa Üniversitesi kütüphanesine, oyuna katılan öğrenciler tarafından hediye edildi.

 

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