LAÜ’de “Palyatif Bakımda Fizyoterapi” konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından “Palyatif Bakımda Fizyoterapi” konulu seminer gerçekleştirildi.

Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Filiz Can’ın konuk olduğu seminerde Palyatif Bakım hakkında bilgi paylaşıldı.

Prof. Dr. Filiz Can palyatif bakımın tanımını ve kimlerin ihtiyaç duyduğunu belirtirken, bireyin ihtiyaçlarına göre fizyoterapistin tedavi programında nelere dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Bu sayede öğrenciler palyatif bakımda fizyoterapinin yerini ve görülebilecek problemler ile nasıl baş edebileceklerini öğrenerek, palyatif bakım tedavisi hakkında bilgilendirildi.

Katılımcıların sorularının yanıtlanması ile tamamlanan etkinlik sonunda, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Ünyayar, Prof. Dr. Filiz Can’a teşekkür belgesi takdim ederek bu güzel sunumundan dolayı kendisine teşekkür etti.