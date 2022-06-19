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LAÜ’de sanal duruşma etkinliği yapıldı

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Öğrenciler, duruşmada gerçekliği yansıtır gibi rol yaptı
LAÜ’de sanal duruşma etkinliği yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hukuk Fakültesi üçüncü sınıf öğrencileri etkinlik danışmanı Prof. Dr. Cumhur Rüzgaresen öncülüğünde, “Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali Ve Tescil” konulu ‘sanal duruşma’ etkinliği gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Erişgin yaptığı konuşmada, sanal duruşmaya katılan, görev alan öğrencilere teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Nuri Erişgin önleyici hukukçuluk, uyuşmazlık çözücü hukukçuluk mu sorularına yanıt aranmasını ve fakültemizde ikincisi yapılan sanal duruşma etkinliğinin önemini bir yazardan alıntı ile “bir kitap okudum hayatım değişti, sizlerin de bir etkinliği gördüm hayatım değişti olsun” diyerek ve öğrencilerimize de başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

Duruşmada görev alan öğrenciler adına konuşan Furkan Bahat Bıçakcı, “Davamızın konusu ölüme bağlı tasarrufların iptalidir. Biz olayımızda ölünceye kadar bakma sözleşmesinden kaynaklanan bir uyuşmazlığı işledik” dedi. Etkinliğimizi hazırlarken duruşmalara katıldık, dosyaları inceledik, yargıtay kararlarını araştırdık, makaleleri okuduk. “Hazırlanma sürecinde bir avukat, hakim, taraf gibi heyecanlandık ve onların sorunlarını anladık” diyen Bıçakçı, projede yer alan isimlerin ise hakim Halime Demir, davacı avukatı Gizem Çan, Davacı Mehmet Oğuzhan Tatar, diğer davacı Merve Karakuş ve son davacı Bilal Güner, davacı tanığı Büşra Uzun, diğer davacı tanığı Hatice Kübra Tutar, davalı vekil Ozan Çakmak olduğunu söyledi.

jz5c3915.jpgBir miras uyuşmasının temsili olarak gösterildiği etkinlik yoğun ilgi gördü. Gösteriyi sergileyen öğrenciler gerçek yaşamda karşılaşacakları pozisyonlara ilişkin rollerinde başarılıydılar. Bir yargıç, bir davacı bir de davalı avukatı rolü için gerçek yaşam olayı hissiyatı içerisinde oyunlarını oynayan öğrencilere mübaşir rolü, davacı taraf ve davalı taraf rolleri ile yardımcı olan öğrencilerin de gerçekliği yansıtır gibi rol yapmaları şaşırtıcıydı.

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