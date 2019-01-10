LAÜ’de yaşlı ihmal ve istismarı hakkında bilgilendirme yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı Sosyal Hizmet Kulübü tarafından Toplumla Sosyal Hizmet Dersi kapsamında “Yaşlı İhmal ve İstismarı Hakkında Bilgilendirme”gerçekleştirildi.Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen proje,Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Özge Özgür Bayırtarafından yürütüldü.

Bayır: Yaşlılık kaçınılmaz ve geri dönülmez bir süreçtir

Proje ile ilgili bilgi veren Bayır,Sosyal Hizmet Bölümü4. sınıf öğrencilerinin insan ömrünün uzaması ile artan yaşlı nüfusun en büyük sorunu ihmal ve istismara dikkat çekmek için yürüttükleri farkındalık projesininyoğun ilgi gördüğünü belirterek, öğrencilerin kendi yaptıkları baston, sakal ve boyalarla hazırladıkları standa ilgi çekmeyi başardıklarını ifade etti. “Yaşlılık kaçınılmaz ve geri dönülmez bir süreçtir” diyen Bayır, insan ömrünün uzaması ile birlikte yaşlı nüfusunun artması nedeniyle geriatrik çalışmaların günümüzde daha da önem kazandığını ifade etti.

Bayır: Proje yaşlılara yönelik ihmal ve istismara dur demek isteyen katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü

Yaşlı nüfusun artması sonucunda yaşlı kişilerin bakımı ve bu alandaki çalışmaların da önem kazandığına dikkat çeken Bayır, “Gerek kurumlar kapsamında gerekse kendi aileleri içerisinde ihmal ve istirmara maruz kalan yaşlılar için düzenlediğimiz, birçok yaşlının incindiği bir durum olan yaşlı istismarı ve ihmali olguları kesinlikle rapor edilmelidir” dedi. Yaşlılara yönelik ihmal ve istismara dur demek isteyen katılımcılar tarafından projeninyoğun ilgi gördüğünü ifade eden Bayır, “Yaşlının bedensel temizliği veya giyinmesine yardım etmede yetersizlik ihmaldir” dedi.

“Yaşlının bedensel ve ruhsal sağlık gereksinimlerini sağlamada yetersizlik ihmaldir (Bu yaşlının tedaviyi reddettiği durumları içermez)” diyen Bayır, yaşlıyı sağlık ve güvenlik zararlarından korumada yetersizliğin ihmal olduğunu dile getirdi. Bayır, Yaşlı bireye bakan veya yaşlının güvendiği bir konumda olan birisi tarafından yaşlıya kasıtlı olarak ağrı, acı verici her tür bedensel uygulamanın fiziksel istismar olarak kabul edildiğini ifade etti.