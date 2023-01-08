LAÜ’den Mavi Kapak Kampanyasına destek

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı Kızılay Öğrenci Kulübü Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret ederek, Mavi Kapak Kampanyası kapsamında toplanan plastik mavi kapakları Dernek Başkanı Günay Kibrit’e sundular.

Kızılay Öğrenci Kulübü danışmanı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa’nın da katıldığı ziyarette Başkan Kibrit, gençlerin duyarlı davranış ve projelerinden büyük bir mutluluk duyduğunu, toplumun bilinçli ve duyarlı bireyler sayesinde ilerleyebileceğine vurgu yaptı.

Ziyaret ile ilgili olarak bir açıklama yapan Çağanağa, LAÜ öğrenci kulüplerinin sosyal sorumluluk projelerinin toplumun her kesime hitap edecek şekilde tasarlandığını ve öğrencilerin psikolojik, sosyal ve kültürel gelişimlerinin de en az akademik başarıları kadar önemli olduğunu söyledi. Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ile yapılan istişare sonucu 2023 Bahar döneminden itibaren derneği destekleyici farklı sosyal sorumluluk projelerinin yapılmasına karar verildi.

Mavi Kapak kampanyasının devam ettiğini de vurgulayan Kızılay Öğrenci Kulübü üyeleri bu kampanyayı sürekli hale getireceklerini ve her bir mavi kapağın ortopedik özürlü bireyler için hayatın içine katılmak anlamına geldiğini söylediler. Mavi Kapak kampanyası kapsamında destekte bulunan tüm Lefke Avrupa Üniversitesi ailesine de teşekkürlerini ilettiler.