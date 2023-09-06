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LAÜ’nün Mimarlık ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerine Uluslararası Akreditasyon

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LAÜ’nün Mimarlık ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerine Uluslararası Akreditasyon
LAÜ’nün Mimarlık ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerine Uluslararası Akreditasyon

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumlarından biri olan AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs – Akademik Programların Akreditasyon Kalite Güvence Ajansı) tarafından akredite edildi.

 Lefke Avrupa Üniversitesi’nde gerçekleştirilen iki günlük denetleme ziyaretinde AQAS uzman heyeti, Rektörlük, Fakülte Dekanı, ilgili programların Bölüm Başkanları, öğretim üyeleri, paydaşlar ve öğrenciler ile ayrı ayrı toplantılar yaparak gerekli değerlendirmelerde bulundular. Başarılı geçen değerlendirme süreci sonucunda, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne bağlı, Mimarlık ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri AQAS (Eğitim Akreditasyon ve Kalite Güvence Ajansı) tarafından 6 yıllık süre ile 30 Eylül 2029 tarihine kadar akreditasyon sertifikasını almaya hak kazandı.

  LAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden yapılan açıklamada; “Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak Mimarlık ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerimizin uluslararası bir kuruluş tarafından akreditasyon onayı almasının mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Akreditasyon sürecinde bizlere destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen olmak üzere tüm üniversite yönetimine, LAÜ Akreditasyon Komitesi Koordinatörü Doç. Dr. Ertuğ Aydın’a,  özverili çalışmalarından dolayı akademik ve idari personelimize, aktif katılım gösteren öğrencilerimize, paydaşlarımıza ve mezun öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunarız” denildi.

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