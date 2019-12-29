Lefke, Kupada Zevkten 4 Köşe..! (1-4)

Nicosia Group Kıbrıs Kupası ilk tur maçında, Lefke deplasmanda Mormenekşe’yi 4-1 mağlup ederek tur atlayan ekip oldu.
Yer: Mormenekşe Cemal Balses Stadı
Hakemler: Zekai Töre, Sabriye Atikoğlu, Mesut Bozlar
Mormenekşe: Mehmet, Burak(75.Dk Mustafa)Fetin, Berhan, İsmet, İrfan, Tacettin(60.Dk Gökay)Tugay, Aykut, Ömer(60.Dk Sabri)Ahmet
Lefke: Mehmet, Aykut, Arif, Semih, Yılmaz(66.Dk Mert)Aziz, Kasım, Y.Çetin (62.Dk Berk) Mustafa, Yakup(46.Dk Kaan)Okorie
Goller: 70.Dk Sabri(Mormenekşe)10,65.Dk Kasım, 15.Dk Y.Şipal, 55.Dk Okorie(Lefke)
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