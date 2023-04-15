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Lefke'de Sampiyon Melekler anısına iftar yemeği düzenlendi

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Lefke Yardım ve Halk Derneği ev sahipliğinde Şampiyon Melekler anısına 170 kişilik iftar yemeği düzenlendi.
Lefke'de Sampiyon Melekler anısına iftar yemeği düzenlendi

Dernek açıklamasına göre, Lefke Belediyesi kapalı çarşısı Bandabuliya’da düzenlenen yemekten önce Şampiyon Melekler için Mevlut okutuldu.

Etkinlikte küçük çocuklara dağıtılmak üzere bağışçılar tarafından verilen oyuncaklar da hediye edildi.

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