Lefkoşa Başkent Lions Kulübüde Paylaşımı Artırdı

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri “Aralık ve Ocak Açlıkla Mücadele Ayı” bağışlarının Ocak ayı bölümünü Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Paylaşım Mutfağı’na yaptı.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri “Aralık ve Ocak Açlıkla Mücadele Ayı” bağışlarının Ocak ayı bölümünü Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Paylaşım Mutfağı’na yaptı.

Tuncay Ebgü başkanlığındaki Lefkoşa Başkent Lions Kulübü yöneticileri Bandabuliya’daki LTB Paylaşım Mutfağı’nı ziyaret ederek hem yapılan çalışmaları yerinde gördüler hem de hazırladıkları gıda yardımlarını Paylaşım Mutfağı Sorumlusu Ali Ecesoy’a teslim ettiler.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü olarak LTB ile her zaman ortak projelerde yer aldıklarını ve alacaklarını ifade eden Başkan Tuncay Ebgü 2019 yılında da ilk olarak Paylaşım Mutfağı’na katkı yapmayı seçtiklerini kaydetti.

Paylaşımı Artırmak için 0533 8420582 numaralı telefon aranabilir

Katkılarından dolayı Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’ne teşekkür eden Paylaşım Mutfağı Sorumlusu Ali Ecesoy, Paylaşım Mutfağı’na katkı yapmak isteyen kişi,kurum ve kuruluşların 0533 8420582 numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceğini kaydetti.