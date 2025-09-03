Lefkoşa, Gönyeli ve Haspolat’ta Kaçak Yaşam Operasyonu: 26 Kişi Tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan 26 zanlı hakkındaki olguları polis memurları Kayra Bayandursun, Görkem Gök, Ali Karadamar, Ecem Kolay, Taybe Kötüce ve Mustafa Zenginler aktardı. Polis, 31.08.2025 tarihinde saat 17.45 raddelerinde Güngör Ağıllar bölgesinde tespit edilen Qaisar Mehmood’in 10.03.2025 tarihinden itibaren 174 gündür, MD Alı Amin 'in 17.06.2024 tarihinden itibaren 410 gün, Samin Reza’nın yapılan muhaceret kontrolünde 02.07.2025 tarihinden itibaren 60 gün, Faizan Khan 'ın 17.09.2024 tarihinden itibaren 348 gün, Azmad ALİ’nin yapılan muhaceret kontrolünde 21.11.2021 tarihinden itibaren 283 gün, MD Sumcam Hossaın'ın yapılan muhaceret kontrolünde 15.11.2024 tarihinden itibaren 594 gün, zanlı 11-MD Ujjol Husseın 'ın yapılan muhaceret kontrolünde 28.02.2023 tarihinden itibaren 915 gün, Johrul İslam'ın 10 Ocak 2025'ten bu yana 233 gündür, Shakhuyth Shakhuyth'un ise 15 Kasım 2024'ten bu yana, yani 289 gündür ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, yine Haspolat bölgesinde tespit edilen Nkengafac Fondem'in 31.12.2022 tarihinden itibaren 1006 gün, Panha Belove'nin 29.11.2024 tarihinden itibaren 274 gün, Chukwuchuka Nwank'un 30 Kasım 2023 tarihinden itibaren 640 gün, Azahar Uddın'nin 28.06. 2023 tarihinden itibaren 645 gün, Asık Sıkder'in 26.08.2023 tarihinden itibaren 730 gün, Zane Moham Allot'un 30.09.2024 tarihinden itibaren 346 gün, Zakria Zakı'nin 08.04.2003 tarihinden itibaren 144 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini açıkladı. Polis, Samed Hojamkulyyev’ın 17.08.2022 tarihinden itibaren 1110 gündür, MD Jhantu Mia’nınise 07.09.2024 tarihinden itibaren 358 gündür, Uddin Mujımber’in 04.06.2025 tarihinden beri 88 gün, Tasawar Amin’in 23.04.2023 tarihinden beri 495 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin belirlendiğini kaydetti.

Polis memuru, Lefkoşa’da tespit edilen Nijerya uyruklu James Fejero Abiyere'nin 29.11.2022 tarihinden itibaren 1005 gün, Kongo uyruklu Nathan Mutonao Helalı'nin 29.11.2024 tarihinden itibaren 274 gün, ve Kongo uyruklu Daniel Daniel Rubuz'un 29.11.2022 tarihinden itibaren 1735 gün KKTC’de İkamet İzinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiklerini söyledi.

Polis, Gönyeli'de tespit edilen Adakole john Adole'nin 29.11.2022 tarihinden itibaren 1005 gün, Tadıwa Clive Vıto'nun 27.12.2019 tarihinden itibaren 2073 gün ve Multagru Abraham Dorley'inb29.11.2022 tarihinden itibaren 1005 gündür KKTC'de İzinsiz İkamet ettiklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını, 31.08.2025 tarihinde mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk temin edildiğini kaydetti.

Polis, bu süre içerisinde zanlıların ihraç işlemleri için yazışmalar başlatıldığını ancak işlemlerin henüz tamamlanmadığını ifade ederek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.