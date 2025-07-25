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Lefkoşa ve Gazimağusa’da hırsızlık: İki tutuklama

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Lefkoşa’da bir internet kafede bir şahsa ait para cüzdanı ile birlikte içerisindeki paraları, kimlik kartları ve bankamatik kartını çalan 20 yaşındaki şahıs tutuklandı.
Lefkoşa ve Gazimağusa’da hırsızlık: İki tutuklama

Polisten verilen bilgiye göre, olay 21 Temmuz’da, Lefkoşa’da bir internet kafede meydana geldi.

M.Y.’nin (E-20), müşteriler tarafından oyun konsolu masası üzerinde bulunup kendisine emanet edilen bir şahsa ait para cüzdanı ile birlikte içerisindeki 1.700 TL, 50 Euro ve 70 Stg para, kimlik kartları ve bankamatik kartını çaldığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada M.Y. tespit edilerek tutuklandı.

-Gazimağusa’da “bina açma ve hırsızlık”tan bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da bina açarak hırsızlık yapma olayıyla ilgili 27 yaşındaki erkek şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 20 Temmuz’da saat 14:30 sıralarında, Gazimağusa’da, bir halı sahanın ofis olarak kullanılan odasının penceresi açılarak içeriye girildi ve masa üzerinde bulunan kutu içerisindeki 3.900 TL para, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp çalındı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.B. (E-27) tespit edilerek tutuklandı.

 

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