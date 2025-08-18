Lefkoşa ve Girne'de kaza.... İki sürücü de alkollü!

İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu ve Girne'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında sürücülerin alkollü olduğu belirlendi.

Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

17.08.2025 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu üzerinde, Aziz GÜVEN (E-43) 66 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VN 524 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, Gönyeli Kurakçıl Çemberine giriş yaptığında direksiyon hakimiyetini kaybederek çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarptıktan sonra, sol yan kısmı üzerine devrilip durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuş ve alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti...

17.08.2025 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Kadir YAĞCI (E-36) 134 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LV 263 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj ile o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Okan YILMAZ (E-58) yönetimindeki UE 800 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

LV 263 plakalı araç sürücüsü Kadir YAĞCI, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.